    हाथरस के TVS शोरूम मालिक को बाइक सवार बदमाशों ने माथे पर मारी गोली

    By Santosh Sharma Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:11 AM (IST)

    अलीगढ़ के खैर कस्बे में टीवीएस बाइक शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अपने पिता और चचेरे भाई के साथ बस में चढ़ रहे थे तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। परिजनों ने शकुन पांडेय और उनके पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    हाथरस के टीवीएस शोरूम मालिक को गोली मारकर हत्या। जागरण

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । कस्बा खैर में टीवीएस बाइक शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की खेरेश्वर चौराहा पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार देर शाम यह सनसनीखेज घटना उस समय हुई, जब वह पिता व चचेरे भाई के साथ अपने गांव कचौरा, हाथरस जाने के लिए रोडवेज बस में चढ़ रहे थे।

    बाइक सवार दो हमलावरों ने अभिषेक को चेहरे पर गोली मारी। अभिषेक के पिता ने महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ शकुन पांडेय और उनके पति अशोक पांडेय पर हत्या का आरोप लगाया है।

    हाल ही में खोला था शोरूम

    हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी नीरज गुप्ता के पुत्र अभिषेक गुप्ता की खैर में टीवीएस बाइक की एजेंसी है। 21 अगस्त को ही उन्होंने शोरूम खोला थ। शुक्रवार को अभिषेक अपने पिता नीरज गुप्ता और चचेरे भाई जीतू के साथ खैर से टेंपो में बैठकर खेरेश्वर चौराहे पर आए। सिकंदराराऊ जाने के लिए तीनों चौराहे पर बस का इंतजार कर रहे थे।

    बस आने पर जीतू और नीरज गुप्ता तो बस में चढ़ गए। अभिषेक बस में चढ ही रहे थे तभी एक बाइक पर आए दो हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी। माथे के आसपास गोली लगते ही वह वहीं गिर पड़े। इसके बाद हत्यारे फरार हो गए। गोली चलने से चीख पुकार मच गई। पुलिस ने अभिषेक को जेएन मेडिकल कालेज पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। एएसपी मयंक पाठक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई।

    22 अगस्त को खैर में खोली थी टीवीएस की एजेंसी

    अभिषेक कभी खैर में ही रुक जाता थे। कभी गांव चले जाते। शुक्रवार को शोरूम पर उसने पिता और चचेरा भाई आए हुए थे। इसी लिए तीनों साथ-साथ हाथरस जाने के लिए बस में सवार हो रहे थे। तभी यह घटना हुई। उन्होंने पिछले माह 22 अगस्त को कचौरा से खैर आकर बाइक शोरूम की शुरुआत की थी। अभिषेक पहले कचौरा में पिता के साथ गल्ले की आढ़त का कार्य करते थे। अभिषेक के परिवार में माता-पिता के अलावा एक छोटे भाई और एक बहन है।

    अभिषेक के पिता ने पूजा शकुन पांडेय और उनके पति अशोक पांडेय पर आरोप लगाया है। दोनों पर रुपयों को लेकर परेशान करने का आरोप है। इनके अलावा दो अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। हत्यारों की तलाश की जा रही है। -नीरज कुमार जादौन, एसएसपी