यूपी के इस जिले में 87 करोड़ में बनेगी फोरलेन सड़क, लाखों लोगों को मिलेगा राहत

    By Surjeet Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:42 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 87 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगो ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर को अच्छे सड़क नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम ग्रिड योजना के तहत नौरंगाबाद पुल से बोनेर तिराहे तक फोरलेन सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है।

    बुधवार को मेयर प्रशांत सिंघल व नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने विधिवत पूजा-अर्चना के साथ पहली ईंट रखकर इसका शिलान्यास रखा। 87.07 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली यह 5.200 किलोमीटर लंबी सड़क शहर के प्रमुख मार्गों में नई पहचान बनने जा रही है।

    शहर के नौरंगाबाद पुल से लेकर एटा चुंगी होते हुए बोनेर तिराहे तक की सड़क शहर में सबसे प्रमुख है। यह शहर को एटा, कासगंज, कानपुर समेत अन्य शहरों से जोड़ता है। अतरौली, अनूपशहर समेत अन्य शहरों से आने वाले लोग भी आगरा, हाथरस, मथुरा जाने के लिए इस सड़क का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब तक यह काफी बदहाल पड़ी है।

    ऐसे में लोगों को काफी परेशानी होती है। अब पिछले दिनों इसके निर्माण को स्वीकृति मिली गई थी। इसी के आधार पर शिलान्यास भी हो गया है। इस सड़क का 21 मीटर चौड़ी फोरलेन के रूप में निर्माण होगा। सड़क के दोनाें ओर 2.5 मीटर चौड़े फुटपाथ, ग्रीन स्पेस, डिवाइडर, इंटरलाकिंग सेफ होल्डर ज़ोन व 2.5 मीटर चौड़ा नाला शामिल होगा।

    इसके साथ ही सड़क पर स्ट्रीट फर्नीचर, आधुनिक सड़क सुरक्षा उपकरण, साइनेज, कूड़ेदान व अंडरग्राउंड केबलिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि पूरी निविदा प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है। लक्ष्य है कि यह सड़क निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्धारित समयसीमा में तैयार हो।

    उन्होंने आश्वस्त किया कि निर्माण के दौरान नागरिकों को अनावश्यक असुविधा से बचाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सड़क का कार्य होगा। जितना हिस्सा बनाया जाएगा, उसी को खोला जाएगा। पूरी सड़क एक साथ नहीं खोदी जाएगी। मेयर प्रशांत सिंघल ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में शहर में विकास की नई परिभाषा लिखी जा रही है।

    यह फोरलेन सड़क भविष्य में लाखों लोगों को राहत देगी। शहर के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना के पूरा होते ही आवागमन सुगम होने के साथ-साथ शहर की छवि भी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी।

    इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शुभांशु कटियार, पार्षद स्नेहा बघेल, लाल सिंह अरविंद बघेल, मुख्य अभियंता वीके सिंह, अधिशासी अभियंता विजेंद्र पाल, सहायक अभियंता अखंड प्रताप सिंह अन्य मौजूद रहे।