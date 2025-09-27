Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली के बाद अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की साजिश, रात में लगाए 'I Love Muhammad' के पोस्टर

    By Anar Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:27 PM (IST)

    अलीगढ़ के कस्बा में कुछ लोगों ने विवादित पोस्टर लगाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया जिससे हिन्दू संगठनों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने पोस्टर हटवाकर स्थिति को शांत किया। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय खुफिया विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी जिससे उनकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की जांच की मांग की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अकराबाद में आई लव मोहम्मद के लगे पोस्टर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। गुरुवार की रात कस्बा में धौरी वाली गली में कुछ लोगों ने विवादित पोस्टर लगाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया। सुबह पोस्टर  देख हिन्दू वादी संगठन के लोगों में रोष व्याप्त होगया।

    समय रहते पुलिस ने कस्बा के कुछ मौज्जुद लोगों को साथ लेकर पोस्टर हटवाए। और हिंदू संगठनों के लोगों को समझाबुझाकर शांत किया। ताज्जुब जब हुआ कि इतना सबकुछ होने के बाद कस्बा में रहने वाले खुफिया विभाग के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चर्चा है खुफिया विभाग के लोग अबैध कार्यों में लिप्त लोगों से बसूली में लगे रहते हैं। यह एक गंभीर  विषय है।  जिले पर तैनात खुफिया विभाग के उच्चाधिकारियों को इसका संज्ञान लेकर  जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।