बरेली के बाद अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की साजिश, रात में लगाए 'I Love Muhammad' के पोस्टर

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। गुरुवार की रात कस्बा में धौरी वाली गली में कुछ लोगों ने विवादित पोस्टर लगाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया। सुबह पोस्टर देख हिन्दू वादी संगठन के लोगों में रोष व्याप्त होगया।

समय रहते पुलिस ने कस्बा के कुछ मौज्जुद लोगों को साथ लेकर पोस्टर हटवाए। और हिंदू संगठनों के लोगों को समझाबुझाकर शांत किया। ताज्जुब जब हुआ कि इतना सबकुछ होने के बाद कस्बा में रहने वाले खुफिया विभाग के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी।