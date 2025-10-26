अलीगढ़ में दो गुटोंं में पत्थरबाजी मामले में कार्रवाई, मुकदमे दर्ज हुए; चौकी प्रभारी निलंबित

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दो पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान हुई पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने अपनी ओर से व दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा पंजीकृत किया है। इसमें भाजपा पार्षद के पुत्र का नाम भी शामिल है। एक आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी को दबिशें दी जा रही हैं। एसएसपी ने चौकी प्रभारी व बीट प्रभारी को निलंबित कर दिया है।

सासनीगेट क्षेत्र के भगवान नगर व एडीए कालोनी के वर्चस्व व दबंगई के चलते दो गुट शुक्रवार की रात नौ बजे आमने-सामने आ गए थे। भगवान नगर गली नंबर सात में उनके बीच मारपीट हुई और पत्थरबाजी की गई। गाड़ियों को फूंकने का प्रयास भी किया गया। पुलिस के आने पर लोग भाग निकले। एसएचओ हरिभान सिंह की ओर से मुकदमा पंजीकृत किया गया।

इसमें एक पक्ष के आरोपित भाजपा पार्षद के पुत्र प्रशांत ठाकुर, हर्षराज सक्सेना, विकास ठाकुर, मृदुल, यशराज, रमन, रितिक, कृष्ण राज व छह अज्ञात हैं। वहीं, दूसरे पक्ष से डेनी, विशाल, अभिषेक, गोपाल, आशीष, जीत, सुमित व 10 अज्ञात हैं। इंस्पेक्टर ने मुकदमे में लिखा कि आरोपित बुधवार को झगड़े के बाद शुक्रवार को फिर से मारपीट पर उतारू हो गए।

ईंट-पत्थर फेंके गए, इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना और बाजार बंदी तक की नौबत आ गई थी। गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश की गई। पुलिस जब पहुंची तो आरोपित भाग गए। इस मामले में शनिवार को पुलिस ने भगवान नगर गली संख्या आठ निवासी आरोपित अभिषेक नागर उर्फ बिट्ठल को आगरा रोड हाईवे पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया।

उधर, बुधवार को दोनों गुटों के बीच हुए विवाद में मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद चौकी प्रभारी विकास चंद्र शर्मा व बीट सिपाही आजाद सिरोही की लापरवाही मानते हुए एसएसपी ने निलंबित कर दिया। तर्क है कि बुधवार की घटना के बाद आरोपित घर में थे, लेकिन जानकारी पुलिस को नहीं थी। नामजद भी नहीं पकड़े गए।