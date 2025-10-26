Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अलीगढ़ में दो गुटोंं में पत्थरबाजी मामले में कार्रवाई, मुकदमे दर्ज हुए; चौकी प्रभारी निलंबित

    By Manish Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:13 PM (IST)

    अलीगढ़ में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें एक भाजपा पार्षद का बेटा भी शामिल है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और अन्य की तलाश जारी है। लापरवाही के चलते चौकी प्रभारी और बीट प्रभारी निलंबित कर दिए गए हैं। यह विवाद वर्चस्व की लड़ाई के कारण हुआ, जिसमें गाड़ियों को जलाने की कोशिश भी की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दो पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान हुई पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने अपनी ओर से व दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा पंजीकृत किया है। इसमें भाजपा पार्षद के पुत्र का नाम भी शामिल है। एक आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी को दबिशें दी जा रही हैं। एसएसपी ने चौकी प्रभारी व बीट प्रभारी को निलंबित कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सासनीगेट क्षेत्र के भगवान नगर व एडीए कालोनी के वर्चस्व व दबंगई के चलते दो गुट शुक्रवार की रात नौ बजे आमने-सामने आ गए थे। भगवान नगर गली नंबर सात में उनके बीच मारपीट हुई और पत्थरबाजी की गई। गाड़ियों को फूंकने का प्रयास भी किया गया। पुलिस के आने पर लोग भाग निकले। एसएचओ हरिभान सिंह की ओर से मुकदमा पंजीकृत किया गया।

    इसमें एक पक्ष के आरोपित भाजपा पार्षद के पुत्र प्रशांत ठाकुर, हर्षराज सक्सेना, विकास ठाकुर, मृदुल, यशराज, रमन, रितिक, कृष्ण राज व छह अज्ञात हैं। वहीं, दूसरे पक्ष से डेनी, विशाल, अभिषेक, गोपाल, आशीष, जीत, सुमित व 10 अज्ञात हैं। इंस्पेक्टर ने मुकदमे में लिखा कि आरोपित बुधवार को झगड़े के बाद शुक्रवार को फिर से मारपीट पर उतारू हो गए।

    ईंट-पत्थर फेंके गए, इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना और बाजार बंदी तक की नौबत आ गई थी। गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश की गई। पुलिस जब पहुंची तो आरोपित भाग गए। इस मामले में शनिवार को पुलिस ने भगवान नगर गली संख्या आठ निवासी आरोपित अभिषेक नागर उर्फ बिट्ठल को आगरा रोड हाईवे पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया।

    उधर, बुधवार को दोनों गुटों के बीच हुए विवाद में मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद चौकी प्रभारी विकास चंद्र शर्मा व बीट सिपाही आजाद सिरोही की लापरवाही मानते हुए एसएसपी ने निलंबित कर दिया। तर्क है कि बुधवार की घटना के बाद आरोपित घर में थे, लेकिन जानकारी पुलिस को नहीं थी। नामजद भी नहीं पकड़े गए।

    दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद में आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है। स्थिति सामान्य है। सीसीटीवी फुटेज से घटना के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
    मयंक पाठक, एएसपी

    खिलाड़ियों के साथ मारपीट की घटना में चौकी प्रभारी निलंबित

    जासं, अलीगढ़ : एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने खिलाड़ियों के साथ मारपीट की घटना में चौकी प्रभारी की लापरवाही मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। तर्क दिया गया है कि चौकी से घटना स्थल कुछ ही दूरी पर है, उसके बावजूद इतना सब कुछ हो गया।

    सासनी गेट क्षेत्र के मथुरा रोड की क्रिकेट अकादमी के बाहर शराब के नशे में तीन नामजद व दर्जन भर लोगों ने खिलाड़ियों के साथ मारपीट की थी। आरोप था कि नशे में आरोपितों ने वाहनों में भी तोड़फोड़ की। मामले में अजय शर्मा की ओर से गौरव, किशन व सनी समेत 12 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। एसएसपी ने इस मामले में सासनीगेट चौकी प्रभारी दयाशंकर को निलंबित कर दिया है।