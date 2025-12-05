'साहब... मैंने पिता की हत्या कर दी है', खून से सनी लोहे की रॉड लेकर पहुंचे युवक की बात सुनकर सन्न रह गए दारोगा

संवाद सूत्र, इगलास (अलीगढ़)। साहब, मैंने पिता को मार दिया है। हाथ में खून से सनी लोहे की रॉड लेकर पहुंचे युवक की बात सुन कोतवाली में हेल्प डेस्क पर बैठे दारोगा सन्न रह गए। दारोगा ने पूछा क्यों, जवाब मिला आगे कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया। पुलिस बताए गए गांव पहुंची तो वहां बुजुर्ग का रक्त रंजित शव पड़ा था। आरोपित ने राड से सिर में कई वार किए। मौके पर ही मृत्यु हो गई। हत्या के पीछे मकान का विवाद बताया गया है। हत्या का मुकदमा बनवारी लाल के छोटे भाई अजय ने यतेंद्र, उसकी पत्नी सुधा समेत पांच के खिलाफ पंजीकृत कराया है।

गांव तरसारा निवासी 72 वर्षीय बनवारीलाल शर्मा परिवहन विभाग में चालक के पद से सेवानिवृत थे। परिवार में पत्नी सरोज के अलावा दो बेटे यतेंद्र शर्मा उर्फ योगेंद्र, अजय शर्मा व दो बेटियां मनीषा, अनीता है। जमीनी बंटवारे को लेकर यतेंद्र और पिता के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार सुबह करीब नौ बजे यतेंद्र का पिता से नलकूप पर विवाद हुआ, जिसमें उसने पिता की लोहे की राड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपित खून से सनी राड लेकर कोतवाली पहुंच गया। उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे। चेहरे पर कोई मलाल नहीं था।

हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए गिरफ्तार करने की मांग की। सीओ महेश कुमार, इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव टीम के साथ गांव पहुंचे। फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए। हत्या की रिपोर्ट उसके छोटे भाई अजय ने यतेंद्र के अलावा उसकी पत्नी सुधा, भतीजे तुषार, उसका नाना मुन्ना और मामा दिनेश के खिलाफ दर्ज कराई है। अन्य सभी फरार हैं।

घर के मुखिया के लिए घर बना काल बनवारीलाल शर्मा के 14 बीघा जमीन थी। जिसमें से छह-छह बीघा दोनों बेटों बांट दी। दो बीघा उनके पास थी। पुलिस के अनुसार विवाद मकान को लेकर चल रहा था। बनवारीलाल शर्मा ने मकान के दो हिस्से कर दिए थे। एक हिस्सा में यतेंद्र रहता था, जबकि दूसरे हिस्सो में बेटा अजय व पत्नी के साथ वह रहते थे। यह भी पता चला है कि अजय ने यतेंद्र को मकान के उस हिस्से के रुपये दे दिए थे। लेकिन उसने मकान नहीं छोड़ा। इस बात को लेकर विवाद रहता था।