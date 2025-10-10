Language
    अलीगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम का विरोध, गांव वालों से नोकझोंक के बाद उठाया ये कदम

    By Krishna Chandra Dargarh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:50 AM (IST)

    अलीगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के कारण टीम और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हुई। स्थिति को देखते हुए, बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने का काम रोक दिया है और ग्रामीणों के साथ बातचीत करने का फैसला किया है ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। लोधा क्षेत्र के गांव चुआवली में स्मार्ट मीटर लगाने का ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर क्रांतिकारी किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नगेन्द्र चौधरी ने समर्थन किया है। आरोप है कि ग्रामीणों ने विरोध किया और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई की धमकी दी। जिससे ग्रामीण भड़क गए और नोकझोंक हुई।

    विरोध के चलते टीम लौट गई। जबकि बिजली विभाग का कहना है कि बकायेदार का कनेक्शन काटने का मामला था। राजस्व बढ़ाने के लिए टीमें चेक कर रही हैं। किसान नेता का कहना है कि गांव में जेई हेमंत कुमार स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे थे।

    किसानों ने किया विरोध

    बैठक गांव में जबरन स्मार्ट मीटर लगाने की इस कार्रवाई से नाराज किसानों ने बैठक कर एकजुटता के साथ विरोध करने का निर्णय लिया। जल्द ही गांव में बड़ी पंचायत कर स्मार्ट मीटर का सामूहिक विरोध दर्ज करने का भी निर्णय लिया गया।

    बैठक में कृष्णकांत सिंह, राजीव गुुरु, शैलेंद्र कुमार, सुशील दादा, रतनकुमार सिंह, खलीफा, देवराज सिंह, शिव कुमार, ओमप्रकाश शर्मा, नितिन कुमार, मुन्ना सिंह, जगदीश दादा, लालाराम शामिल रहे। अधिशासी अभियंता मनदीप सिंह ने बताया कि गांव में बकायेदारों और बिजली चोरी रोकने के लिए कार्रवाई चल रही है। जब टीम जाती है तो लोग विरोध करते हैं। टीम स्मार्ट मीटर लगाने नहीं गई थी। किसान नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं।