अलीगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम का विरोध, गांव वालों से नोकझोंक के बाद उठाया ये कदम

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। लोधा क्षेत्र के गांव चुआवली में स्मार्ट मीटर लगाने का ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर क्रांतिकारी किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नगेन्द्र चौधरी ने समर्थन किया है। आरोप है कि ग्रामीणों ने विरोध किया और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई की धमकी दी। जिससे ग्रामीण भड़क गए और नोकझोंक हुई।

विरोध के चलते टीम लौट गई। जबकि बिजली विभाग का कहना है कि बकायेदार का कनेक्शन काटने का मामला था। राजस्व बढ़ाने के लिए टीमें चेक कर रही हैं। किसान नेता का कहना है कि गांव में जेई हेमंत कुमार स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे थे।

किसानों ने किया विरोध बैठक गांव में जबरन स्मार्ट मीटर लगाने की इस कार्रवाई से नाराज किसानों ने बैठक कर एकजुटता के साथ विरोध करने का निर्णय लिया। जल्द ही गांव में बड़ी पंचायत कर स्मार्ट मीटर का सामूहिक विरोध दर्ज करने का भी निर्णय लिया गया।