आईपीएस नीरज जादौन से हुई शिकायत पर तत्काल कार्रवाई, हत्या के मुकदमे में लापरवाही बरतने वाले एसओ पिसावा निलंबित

अलीगढ़ में हत्या के मुकदमे की तारीख पर आए व्यक्ति को धमकी मिलने पर एसओ पिसावा द्वारा मदद न करने पर एसएसपी ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। पीड़ित ने शिकायत की थी कि 2023 में उनके बेटे की हत्या हुई थी और तारीख पर विपक्षियों ने धमकाया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर यह कार्रवाई हुई। सीओ इगलास को प्रारंभिक जांच सौंपी गई है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। हत्या के मुकदमे में तारीख करके आए व्यक्ति को धमकी मिलने के मामले में पीडि़त की मदद न करने पर एसाएसपी ने एसओ पिसावा लाइन हाजिर कर दिया गया है। सीओ की जांच के बाद यह कार्रवाई हुई है।

नीरज जादौन को पीड़ित ने शिकायत की थी एसएसपी नीरज जादौन को पिसावा क्षेत्र के पीड़ित ने शिकायत की थी। जिसमें कहा था कि वर्ष 2023 में प्रार्थी के बेटे की हत्या कर दी गई थी। 20 सितंबर को वह उसी मुकदमे की तारीख कर गांव आ रहा था। रास्ते में विपक्षियों द्वारा उनको धमकाया गया व समझौते का दबाव बनाया। थाने में सूचना के बाद भी एसओ स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जांच में सही पाए गए आरोप एसएसपी ने सीओ खैर से जांच कराई तो आरोपों की पुष्टि हुई है। इस आधार पर एसओ पिसावा उदयभान सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनके स्थान पर अभी किसी की तैनाती नहीं हुई है। उदयभान सिंह के खिलाफ प्रारंभिक जांच सीओ इगलास को सौंपी है। सात दिन में वह रिपोर्ट देंगे।