अलीगढ़ में सड़क निर्माण में धांधली करने पर अधिकारियों पर गिरी गाज, एई और जेई को नोटिस जारी



जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जकरिया मार्केट से हमजा कॉलोनी को जोड़ने के लिए 93.73 लाख की लागत से बनाई जा रही सड़क में जमकल झोल चल रहा है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य मानक के विपरीत मिला।

निर्माण सामग्री की गुणवत्ता भी गड़बड़ मिली। नगर आयुक्त ने निर्माण विभाग में तैनात सहायक अभियंता और अवर अभियंता को लापरवाही का दोषी मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ठेकेदार को सात दिन में सड़क को दोबारा उखाड़ कर बनाने के निर्देश दिए हैं। फर्म को काली सूची में डालने की चेतावनी दी है।



नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा, चीफ इंजीनियर वीके सिंह के साथ जकरिया मार्केट से हमजा कालोनी को जोड़ रही निर्माणाधीन आरसीसी सड़क निर्माण की गुणवत्ता देखने पहुंचे। मौके पर नगर आयुक्त ने देखा कि सड़क पर लगे विद्युत पोलों को शिफ्ट किए बगैर कार्य किया जा रहा था। कई जगह सड़क को उखाड़कर देखा तो सड़क उखाड़ने पर सीमेंट हटने की स्थिति दिखाई दी।