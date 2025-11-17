Language
    अलीगढ़ में सड़क निर्माण में धांधली करने पर अधिकारियों पर गिरी गाज, एई और जेई को नोटिस जारी

    By Manoj Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    अलीगढ़ में जकरिया मार्केट से हमजा कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण में अनियमितता पाई गई। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य को मानक के विपरीत पाया और सामग्री की गुणवत्ता भी खराब मिली। सहायक अभियंता और अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और ठेकेदार को सड़क दोबारा बनाने का आदेश दिया गया है।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जकरिया मार्केट से हमजा कॉलोनी को जोड़ने के लिए 93.73 लाख की लागत से बनाई जा रही सड़क में जमकल झोल चल रहा है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य मानक के विपरीत मिला।

    निर्माण सामग्री की गुणवत्ता भी गड़बड़ मिली। नगर आयुक्त ने निर्माण विभाग में तैनात सहायक अभियंता और अवर अभियंता को लापरवाही का दोषी मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ठेकेदार को सात दिन में सड़क को दोबारा उखाड़ कर बनाने के निर्देश दिए हैं। फर्म को काली सूची में डालने की चेतावनी दी है।


    नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा, चीफ इंजीनियर वीके सिंह के साथ जकरिया मार्केट से हमजा कालोनी को जोड़ रही निर्माणाधीन आरसीसी सड़क निर्माण की गुणवत्ता देखने पहुंचे। मौके पर नगर आयुक्त ने देखा कि सड़क पर लगे विद्युत पोलों को शिफ्ट किए बगैर कार्य किया जा रहा था। कई जगह सड़क को उखाड़कर देखा तो सड़क उखाड़ने पर सीमेंट हटने की स्थिति दिखाई दी।

    नगर आयुक्त ने इस लापरवाही पर संबंधित सहायक अभियंता दानिश नकवी और अवर अभियंता अमित कुमार से पूछताछ की। लेकिन अधिकारी के सामने दोनों लोग उचित जवाब नहीं दे सके। इस पर एई और जेई को नोटिस जारी कर दोनों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित ठेकेदार इन्तिज़ार अली एंड एसोसिएट को सात दिन में सड़क को उखाड़ कर दोबारा निर्माण करने के लिए कहा गया है। अन्यथा जमानत धनराशि जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में डालने को कहा है।