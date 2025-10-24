अलीगंज में भाई दूज मनाकर लौट रहा था परिवार, कार की चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत

जागरण संवाददाता, चंडौस (अलीगढ़)। भाई दूज मनाकर लौट रहा परिवार ईको कार की चपेट में आ गया। वे बाइक पर थे। हादसे में पिता-पुत्र की मृत्यु होग गई, जबकि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर भाग गया। पुलिस ने ईको कब्जे में ले ली है।

चंडौस के जहराना निवासी संतोष अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ बीते बुधवार को भाईदूज पर अपनी ससुराल फरीदाबाद गए थे। त्योहार करने के बाद गुरुवार को लौट रहे थे। गोमत तिराहे पर उनके आने पर उनका छोटा बेटा अभिषेक बाइक से उन्हें लेने गया था। तीनों बाइक से लौट रहे थे।

खैर रोड नगला पदम गांव के पास सामने से आ रही ईको कार ने उन्हें चपेट में ले लिया। तीनों बुरी तरह से घायल होकर सड़क पर गिर गए। तीनों को मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहां अभिषेक ने गुरुवार की देर शाम दम तोड़ दिया। गंभीर हालत पर पिता संतोष को दिल्ली रेफर कर दिया।