अलीगढ़ में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे पकड़े, दो लोग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दीपावली के त्योहारी सीजन के मद्देनजर पुलिस ने गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर कस्बा में दो अलग-अलग गोदामों पर छापेमारी की। पुलिस ने दोनों स्थानों से 4.4 क्विंटल के अवैध पटाखे जब्त किए। पुलिस ने छापेमारी के दौरान जरतौली मोड़ से दो आरोपितों जानी उर्फ राघवेंद्र पुत्र श्रीचंद निवासी जट्टारी और माधव शर्मा पुत्र देवेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम सलेमापुर को गिरफ्तार किया। उसरह रोड से गोदाम मालिक आरोपित सागर पुत्र सुनील निवासी जट्टारी पुलिस की भनक लगते ही फरार हो गया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ टप्पल थाने में मुकदमा दर्ज किया है।

