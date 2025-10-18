Language
    अलीगढ़ में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे पकड़े, दो लोग गिरफ्तार

    By Vivek Kumar Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 01:52 PM (IST)

    अलीगढ़ में दीपावली के त्योहार को देखते हुए पुलिस ने दो गोदामों पर छापा मारकर 4.4 क्विंटल अवैध पटाखे जब्त किए और दो लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं, गभाना में खेत पर जुताई करा रहे एक युवक के साथ मारपीट की गई, जिसमें वह घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दीपावली के त्योहारी सीजन के मद्देनजर पुलिस ने गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर कस्बा में दो अलग-अलग गोदामों पर छापेमारी की। पुलिस ने दोनों स्थानों से 4.4 क्विंटल के अवैध पटाखे जब्त किए।

    पुलिस ने छापेमारी के दौरान जरतौली मोड़ से दो आरोपितों जानी उर्फ राघवेंद्र पुत्र श्रीचंद निवासी जट्टारी और माधव शर्मा पुत्र देवेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम सलेमापुर को गिरफ्तार किया। उसरह रोड से गोदाम मालिक आरोपित सागर पुत्र सुनील निवासी जट्टारी पुलिस की भनक लगते ही फरार हो गया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ टप्पल थाने में मुकदमा दर्ज किया है।

    युवक को पीटकर किया घायल

    संसू, जागरण गभाना : गांव नगौला-पैराई में खेत पर जोताई करा रहे युवक को नामजदों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मामले में गांव के मुकेश कुमार के अनुसार 13 अक्टूबर की रात वह अपने खेतों के जोताई करा रहा था।

    आरोप है कि तभी गांव का धीरज बिना किसी बात के गालीगलौच करने लगा। विरोध करने पर धीरज उसके भाई नरेंद्र उर्फ पप्पू व बेटा करन उर्फ छोटू ने उसके साथ मारपीट करते हुए घायल कर दिया। वहां मौजूद अन्य लोगों ने उसे आरोपितों से बचाया। जिस पर आरोपित खेतों की तरफ आने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।