मोबाइल कॉल डिटेल्स और चैट हिस्ट्री से खुलेगा महिला सिपाही आत्महत्या का राज, अलीगढ़ पुलिस जोड़ रही कड़ियां

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रोरावर थाने में तैनात महिला सिपाही हेमलता की आत्महत्या की गुत्थी दूसरे दिन भी नहीं सुलझ सकी। पुलिस अब भी आत्महत्या का कारण जानने में जुटी है, लेकिन यह बात अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है कि महिला सिपाही ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस ने हेमलता के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर उसकी कॉल डिटेल्स व चैट हिस्ट्री की जांच शुरू कर दी है। वहीं, पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव लेकर अपने गांव लौट गए, लेकिन उन्होंने न तो किसी पर आरोप लगाया और न कोई तहरीर दी।

