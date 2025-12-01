मोबाइल कॉल डिटेल्स और चैट हिस्ट्री से खुलेगा महिला सिपाही आत्महत्या का राज, अलीगढ़ पुलिस जोड़ रही कड़ियां
अलीगढ़ के रोरावर थाने में महिला सिपाही हेमलता की आत्महत्या की गुत्थी उलझी हुई है। पुलिस मोबाइल फोन से सुराग तलाश रही है, कॉल डिटेल्स और चैट हिस्ट्री की जांच जारी है। परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस निजी तनाव या व्यक्तिगत संबंधों को भी आत्महत्या का कारण मानकर जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रोरावर थाने में तैनात महिला सिपाही हेमलता की आत्महत्या की गुत्थी दूसरे दिन भी नहीं सुलझ सकी। पुलिस अब भी आत्महत्या का कारण जानने में जुटी है, लेकिन यह बात अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है कि महिला सिपाही ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस ने हेमलता के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर उसकी कॉल डिटेल्स व चैट हिस्ट्री की जांच शुरू कर दी है। वहीं, पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव लेकर अपने गांव लौट गए, लेकिन उन्होंने न तो किसी पर आरोप लगाया और न कोई तहरीर दी।
मोबाइल फोन से खुल सकती है गुत्थी, स्वजन ने दर्ज नहीं कराया मुकदमा
आगरा के कागारौल क्षेत्र स्थित बैमन गांव निवासी हेमलता चार भाई-बहनों में सबसे छोटी थीं। वह इस समय जवाहर नगर कालोनी में किराये पर रह रही थीं। शनिवार दोपहर वह छुट्टी लेकर घर जाने की तैयारी में थीं, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अचानक आत्महत्या कर ली। पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि छुट्टी लेने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खुद को खत्म करने जैसा निर्णय ले लिया। ऐसे में पुलिस अब मोबाइल से सुराग तलाशने में जुटी है।
आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं
पुलिस के अनुसार मामले की जांच प्रत्येक पहलू से की जा रही है। अभी तक जो तथ्य मिले हैं, वे आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं करते। यह भी आशंका है कि मामला निजी तनाव या व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, हेमलता के साथियों ने भी किसी तरह के तनाव की जानकारी होने से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि स्वजन अगर कोई शिकायत देते हैं तो उसे भी जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। फिलहाल फोरेंसिक रिपोर्ट व काल रिकार्ड का इंतजार कर रही है।
