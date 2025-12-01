Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोबाइल कॉल डिटेल्स और चैट हिस्ट्री से खुलेगा महिला सिपाही आत्महत्या का राज, अलीगढ़ पुलिस जोड़ रही कड़ियां

    By Surjeet Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:26 PM (IST)

    अलीगढ़ के रोरावर थाने में महिला सिपाही हेमलता की आत्महत्या की गुत्थी उलझी हुई है। पुलिस मोबाइल फोन से सुराग तलाश रही है, कॉल डिटेल्स और चैट हिस्ट्री की जांच जारी है। परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस निजी तनाव या व्यक्तिगत संबंधों को भी आत्महत्या का कारण मानकर जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस वर्दी में महिला सिपाही की तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रोरावर थाने में तैनात महिला सिपाही हेमलता की आत्महत्या की गुत्थी दूसरे दिन भी नहीं सुलझ सकी। पुलिस अब भी आत्महत्या का कारण जानने में जुटी है, लेकिन यह बात अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है कि महिला सिपाही ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस ने हेमलता के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर उसकी कॉल डिटेल्स व चैट हिस्ट्री की जांच शुरू कर दी है। वहीं, पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव लेकर अपने गांव लौट गए, लेकिन उन्होंने न तो किसी पर आरोप लगाया और न कोई तहरीर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोबाइल फोन से खुल सकती है गुत्थी, स्वजन ने दर्ज नहीं कराया मुकदमा


    आगरा के कागारौल क्षेत्र स्थित बैमन गांव निवासी हेमलता चार भाई-बहनों में सबसे छोटी थीं। वह इस समय जवाहर नगर कालोनी में किराये पर रह रही थीं। शनिवार दोपहर वह छुट्टी लेकर घर जाने की तैयारी में थीं, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अचानक आत्महत्या कर ली। पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि छुट्टी लेने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खुद को खत्म करने जैसा निर्णय ले लिया। ऐसे में पुलिस अब मोबाइल से सुराग तलाशने में जुटी है।

    यह भी पढ़ें- Cop Suicide Inside Story: मेरी वजह से कोई परेशान न हो... वाट्सऐप पर स्टेट्स लगाकर फंदे पर झूली महिला सिपाही

    आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं

    पुलिस के अनुसार मामले की जांच प्रत्येक पहलू से की जा रही है। अभी तक जो तथ्य मिले हैं, वे आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं करते। यह भी आशंका है कि मामला निजी तनाव या व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, हेमलता के साथियों ने भी किसी तरह के तनाव की जानकारी होने से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि स्वजन अगर कोई शिकायत देते हैं तो उसे भी जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। फिलहाल फोरेंसिक रिपोर्ट व काल रिकार्ड का इंतजार कर रही है।