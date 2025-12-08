लापता इंस्पेक्टर को तलाशने में खाक छान रही Aligarh Police, अज्ञात शवों की भी कराई जा रही पहचान
अलीगढ़ पुलिस महुआ खेड़ा से लापता निलंबित इंस्पेक्टर अनुज कुमार की तलाश में जुटी है। पुलिस अज्ञात शवों की पहचान करा रही है, जिनमें दाऊद खां क्षेत्र में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। महुआ खेड़ा से लापता हुए निलंबित इंस्पेक्टर की तलाश पुलिस उन शवों की भी पहचान कराने में लगी हुई जिनका अज्ञात में दाह संस्कार हो गया।
जीआरपी क्षेत्र में दाऊद खां क्षेत्र में मिले एक शव से मिले सामान के सहारे निरीक्षक की पहचान के प्रयास किए जा रहा है।
गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र के अवंतिका कालोनी निवासी इंस्पेक्टर अनुज कुमार अपने परिवार के साथ महुआखेड़ा क्षेत्र की प्रभात नगर कालोनी में रहते थे। उनकी तैनाती पुलिस लाइन में थी।
विभागीय स्तर पर लापरवाही व गैरहाजिर रहने की शिकायत पर इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया था। कार्रवाई के बाद इंस्पेक्टर अनुज कुमार 17 सितंबर को गायब हो गए। मां सुशीला ने इसकी जानकारी पुलिस को देने के साथ ही शासन व हाईकोर्ट स्तर पर शिकायत की।
इसके बाद गायब होने का मुकदमा दर्ज किया गया। 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। दाऊद खां के पास अनुज के गायब होने के तीसरे दिन एक शव मिला था। हालांकि उस समय अज्ञात में शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। मगर सामान सुरक्षित है।
मां के द्वारा दिए गए विवरण से सामान का मिलान होता दिख रहा है। जिसके आधार पर अनुज की मां को सूचना भेजी है। सीओ बन्नादेवी कमलेश कुमार के अनुसार यह एक प्रक्रिया के तहत ऐसा कराया जा रहा है।
