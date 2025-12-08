लापता इंस्पेक्टर को तलाशने में खाक छान रही Aligarh Police, अज्ञात शवों की भी कराई जा रही पहचान

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। महुआ खेड़ा से लापता हुए निलंबित इंस्पेक्टर की तलाश पुलिस उन शवों की भी पहचान कराने में लगी हुई जिनका अज्ञात में दाह संस्कार हो गया।

जीआरपी क्षेत्र में दाऊद खां क्षेत्र में मिले एक शव से मिले सामान के सहारे निरीक्षक की पहचान के प्रयास किए जा रहा है।

गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र के अवंतिका कालोनी निवासी इंस्पेक्टर अनुज कुमार अपने परिवार के साथ महुआखेड़ा क्षेत्र की प्रभात नगर कालोनी में रहते थे। उनकी तैनाती पुलिस लाइन में थी।

विभागीय स्तर पर लापरवाही व गैरहाजिर रहने की शिकायत पर इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया था। कार्रवाई के बाद इंस्पेक्टर अनुज कुमार 17 सितंबर को गायब हो गए। मां सुशीला ने इसकी जानकारी पुलिस को देने के साथ ही शासन व हाईकोर्ट स्तर पर शिकायत की।