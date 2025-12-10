अलीगढ़ पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद दो बदमाश गिरफ्तार, घर में घुसकर करते थे लूट

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। घर में घुसकर लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। इनमें एक बरेली व एक बदायूं का है। दो बदमाश फरार हैं। लूटपाट गैंग से मुठभेड़, दो बदमाश गिरफ्तार

एसपी देहात अमृत जैन के अनुसार मंगलवार की रात खैर व पिसावा पुलिस के साथ क्रिमिनल इंटलिजेंस विंग देहात की संयुक्त टीम सहजपुरा मार्ग पर संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिगं कर रही थी। सोफा नहर पटरी की तरफ से एक सफेद कार (बिना नम्बर) संदिग्ध आती दिखी, जिसे चेकिंग करने के लिए रोकने का प्रयास किया। गाड़ी में सवार संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा गाड़ी न रोककर और तेजी दौड़ा दी, जिसका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस पर कर दिया फायर गाड़ी में सवार व्यक्तियों ने पुलिस से घिरता देखकर कार से उतकर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ के लिए कार की आड़ में छिपे बदमाशों पर फायर किया गया। फायरिंग के दौरान बदायूं जिले के हजरतपुर क्षेत्र के गढ़िया पैग़ंबपुर निवासी अनिल खां, बरेली जिले सुभाष नगर क्षेत्र के अंगूरी टांडा निवासी आमिर के पैर में गोली लगी। उनके पास से दो तमंचे, दो जिंदा कारतूस, चार खोखा कारतूस मिले। इनके पास से अर्टिगा कार, सोने चांदी के आभूषण और 75,200 रुपये की नकदी बरामद हुई।