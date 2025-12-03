Language
    Aligarh News: वर्चस्व की लड़ाई में हुई दो गुटों में गोलीबारी, जयगंज में गोली चलाने वाला आरोपित गिरफ्तार

    By Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:52 AM (IST)

    अलीगढ़ के जयगंज में वर्चस्व को लेकर दो गुटों में गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में छह नामजद और चार अज्ञात लोगों के खि

    पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपित।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। वर्चस्व को लेकर आमने सामने आए दो पक्षों में गोली चलाने वाला आरोपित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में छह नामजद और चार अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पकड़े गए एक आरोपित को पुलिस ने जेल भेज दिया है।

    पुनीत यादव ने दर्ज कराया था मुकदमा


    सासनीगेट क्षेत्र के सराय जवां जयगंज निवासी पुनीत यादव ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। उसका कहना था कि वह दोस्त हरिओम यादव के साथ बाला की सराय स्थित हरिओम की बुआ के घर जा रहा था। रास्ते में हनुमान के मंदिर के पास पहुंचे तो कशिश यादव, छोटू यादव, हिमांशु यादव, विशाल सैनी, निशांत यादव व प्रेम सूर्यवंशी और तीन से चार अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया। उनके पास अवैध हथियार थे। गोली चला दी। बचते हुए भागे तो एक गोली हरिओम के पैर में लग गई।  

    इंस्पेक्टर बालेंद्र सिंह का कहना है छोटू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही हैं।