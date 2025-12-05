Language
    मंदिरों से 'घंटा' चुराता था जुबैर, पुलिस ने किया गिरफ्तार तो पास से मिले 19 घंटे और एक पीतल का गदा 

    By Gauri Shankar Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:11 PM (IST)

    अलीगढ़ के जवां थाना पुलिस ने मंदिरों से घंटा चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी के 19 घंटे और एक पीतल की गदा बरामद हुई ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। थाना पुलिस ने थाना जवां व थाना गभाना के कई मंदिरों से घंटा चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से चोरी के 19 घंटा व एक पीतल की गदा बरामद की है।

    एक दिसंबर को घंटा चोरी करने वाले चोरों ने सोंगरा में होली चौक शिव मंदिर से दो घंटे, दुर्गा मंदिर से चार घंटे व जाहरवीर मंदिर से चार घंटे एवं देवी मंदिर से एक घंटा चोरी कर लिया था, जिसकी रिपोर्ट गांव के ही महाराज सिंह ने थाना में दर्ज कराई थी।

    इसी तरह चोरों ने थाना गभाना के गांव श्यामपुर, पोथी व मोरहैना के मंदिरों से भी घंटे चोरी किए थे जहां मोरहैना में पुजारी के विरोध करने पर उन्होंने पुजारी से अभद्रता एवं गाली गलौज भी की थी क्योंकि मामला घंटा चोरी का था पुलिस तुरंत हरकत में आ गई एवं मुखबिर की मदद से चोरों को तलाश किया जाता रहा, बुधवार की रात को बरौली चौकी इंचार्ज रामवीर सिंह एवं उपनिरीक्षक शाहिद अली ने अपने साथियों के साथ एक युवक जुबेर पुत्र फारूक निवासी बरौली मस्जिद के पास को बोरे में भरे 19 पीतल के घंटे व एक पीतल की गदा को पहासू बचने के लिए ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस द्वारा पूछने पर युवक ने अपने दूसरे साथी का नाम भी घटना में बताया एवं बताया कि उसने यह घंटे थाना जवां के सोगरा व गभाना के श्यामपुर पोथी व मोरहैना के मंदिरों से चुराए थे, पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया है।थानाध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त जुबेर शातिर किस्म का चोर है जिस पर थाना जवां में तीन व थाना गभाना में तीन अपराध दर्ज है।