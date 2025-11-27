Aligarh News: जयमाला के दौरान मथुरा पुलिस के साथ शादी रुकवाने पहुंच गई युवती, घरातियों और बरातियों में मची अफरा-तफरी
अलीगढ़ में जयमाला के दौरान एक युवती मथुरा पुलिस के साथ शादी रुकवाने पहुंच गई। युवती ने आरोप लगाया कि जो दूल्हा बना हुआ है, वह उससे जुड़े एक मुकदमे में आरोपित है। ग्रामीणों के अनुसार बाद में गुपचुप तरीके से शादी की रस्में पूर्ण की गईं।
संवाद सूत्र, जागरण अलीगढ़। गोरई थाना क्षेत्र के गांव सूरजा कारोली में मंगलवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब मथुरा पुलिस एक युवती के साथ विवाह समारोह में पहुंच गई। बराती-घराती इधर-उधर भागते नजर आए। हालांकि बाद में गुपचुप तरीके से शादी की रस्में पूरी करके लड़की को विदा कर दिया गया।
गांव सूरजा कारोली निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री का विवाह जनपद मथुरा के थाना शेरगढ़ के गांव छिनपारई के एक युवक से तय किया। 25 नवंबर की शाम को बरात पहुंची। स्वागत-सत्कार हुआ। वर-वधू जयमाला के लिए मंच पर आए ही थे कि तभी मथुरा की पुलिस पहुंच गई। साथ में आई युवती ने आरोप लगाया कि जो दूल्हा बना हुआ है, वह उससे जुड़े एक मुकदमे में आरोपित है।
मामला कोर्ट में विचाराधीन है और युवक इस केस में जेल भी जा चुका है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, युवक किसी भी तरह का विवाह नहीं कर सकता। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई बराती और घराती घबराकर दूर चले गए।
बताया जाता है कि आरोप लगाने वाली युवती पहले युवक की प्रेमिका रही है। ग्रामीणों के अनुसार बाद में गुपचुप तरीके से शादी की रस्में पूर्ण की गईं। थाना प्रभारी चरन सिंह ने बताया कि शादी के लिए आया युवक दुष्कर्म के मुकदमे में जेल जा चुका है।
मथुरा पुलिस युवती के साथ शादी रुकवाने पहुंची थी। थाना पुलिस को जब तक सूचना मिली और टीम मौके पर पहुंची, तब तक विवाह की रस्में पहले ही पूरी हो चुकी थीं।
यह भी पढ़ें- अलीगढ़ में SIR में अच्छा काम करने वाले बीएलओ होंगे सम्मानित, मिलेंगे झूले और सर्कस के फ्री पास
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।