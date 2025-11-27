Aligarh News: जयमाला के दौरान मथुरा पुलिस के साथ शादी रुकवाने पहुंच गई युवती, घरातियों और बरातियों में मची अफरा-तफरी

संवाद सूत्र, जागरण अलीगढ़। गोरई थाना क्षेत्र के गांव सूरजा कारोली में मंगलवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब मथुरा पुलिस एक युवती के साथ विवाह समारोह में पहुंच गई। बराती-घराती इधर-उधर भागते नजर आए। हालांकि बाद में गुपचुप तरीके से शादी की रस्में पूरी करके लड़की को विदा कर दिया गया।

गांव सूरजा कारोली निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री का विवाह जनपद मथुरा के थाना शेरगढ़ के गांव छिनपारई के एक युवक से तय किया। 25 नवंबर की शाम को बरात पहुंची। स्वागत-सत्कार हुआ। वर-वधू जयमाला के लिए मंच पर आए ही थे कि तभी मथुरा की पुलिस पहुंच गई। साथ में आई युवती ने आरोप लगाया कि जो दूल्हा बना हुआ है, वह उससे जुड़े एक मुकदमे में आरोपित है।

मामला कोर्ट में विचाराधीन है और युवक इस केस में जेल भी जा चुका है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, युवक किसी भी तरह का विवाह नहीं कर सकता। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई बराती और घराती घबराकर दूर चले गए।