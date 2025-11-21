Aligarh News: बिजली उपभोक्ता ध्यान दें! शहर के कई इलाकों में आज नहीं आएगी बिजली
अलीगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ज़रूरी सूचना है। शहर के कई क्षेत्रों में आज बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। यह कटौती लाइनों की मरम्मत और रखरखाव के कारण हो रही है। बिजली सुबह से शाम तक बंद रहेगी, इसलिए उपभोक्ताओं को वैकल्पिक व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आज बिजली नहीं आएगी। सहायक अभियंता आफताब के अनुसार सुदामापुरी में बेगमबाग छात्रावास के पास रखे ट्रांसफार्मर व जर्जर तार से संबंधित कार्य होना है। इस कारण शुक्रवार व शनिवार को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक सुदामापुरी क्षेत्र में बिजली नहीं आएगी।
उपखंड अधिकारी अनुराग पांडेय ने बताया कि उपकेंद्र शांति निकेतन के भुजपुरा फीडर से जुड़े क्षेत्र में भुजपुरा रोड, कबेला रोड, मकदूम नगर, शाहपुर रोड, पीपल चौक से संबंधित क्षेत्रों में सुबह 10 से शाम चार बजे तक बिजली नहीं आएगी।
