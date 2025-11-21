Aligarh News: बिजली उपभोक्ता ध्यान दें! शहर के कई इलाकों में आज नहीं आएगी बिजली

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आज बिजली नहीं आएगी। सहायक अभियंता आफताब के अनुसार सुदामापुरी में बेगमबाग छात्रावास के पास रखे ट्रांसफार्मर व जर्जर तार से संबंधित कार्य होना है। इस कारण शुक्रवार व शनिवार को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक सुदामापुरी क्षेत्र में बिजली नहीं आएगी।