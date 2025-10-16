अलीगढ़ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 17 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त कर नष्ट कराई

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। शहर के अलग-अलग स्थानों से 17 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने बताया कि 17.02 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ी है। इसका निस्तारण ए-टू-जेड प्लांट पर करवाया जा रहा है। प्लांट पर प्लास्टिक में हेर-फेर न हो सके इसके लिए निगम के प्रवर्तन दल को वहीं तैनात किया गया है। प्लास्टिक की कतरन करवाकर इसको नष्ट कराया जा रहा है।