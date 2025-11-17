अलीगढ़ में नाले में डूबकर अधेड़ की मृत्यु, परिजनों को हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। कोतवाली के गांव शाहगढ़ में सोमवार की सुबह गांव के पास शमशान के निकट से बह रहे नाले में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने पर सनसनी फैल गई।तमाम लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। मरने वाले व्यक्ति की पहचान राजपाल (55) पुत्र जयदेव निवासी शाहगढ़ के रूप में हुई है।

शव मिलने की जानकारी पर मृतक के स्वजन मौके पर पहुंच गए। मृतक के पुत्र मुकेश ने आरोप लगाया कि उसके पिता की हत्या की गई है। वहीं गांव में चर्चा है कि मौत अत्यधिक शराब सेवन के चलते नाले में गिर जाने से हुई होगी।