    अलीगढ़ में नाले में डूबकर अधेड़ की मृत्यु, परिजनों को हत्या की आशंका

    By Anar Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:21 PM (IST)

    अलीगढ़ के शाहगढ़ गांव में एक नाले में 55 वर्षीय राजपाल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ग्रामीणों का मानना है कि अत्यधिक शराब पीने के कारण नाले में गिरने से मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल पाएगा।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। कोतवाली के गांव शाहगढ़ में सोमवार की सुबह गांव के पास शमशान के निकट से बह रहे नाले में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने पर सनसनी फैल गई।तमाम लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। मरने वाले व्यक्ति की पहचान राजपाल (55) पुत्र जयदेव निवासी शाहगढ़ के रूप में हुई है।

    शव मिलने की जानकारी पर मृतक के स्वजन मौके पर पहुंच गए। मृतक के पुत्र मुकेश ने आरोप लगाया कि उसके पिता की हत्या की गई है। वहीं गांव में चर्चा है कि मौत अत्यधिक शराब सेवन के चलते नाले में गिर जाने से हुई होगी।

    घटना की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक डीके सिसोदिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे गए और मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। इन्सपेक्टर ने बताया है कि मौत का सही कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी अलीगढ़ भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जायेगी।