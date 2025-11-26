Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैमरे युक्त इंसुलेटेड वैन से होगी मीट की आपूर्ति, फैक्ट्रियों से ही रखनी होगी निगरानी

    By Surjeet Singh Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:16 PM (IST)

    अलीगढ़ में गोमांस विवादों के बाद, प्रशासन ने मीट परिवहन में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मीट फैक्ट्रियों से स्थानीय आपूर्ति अब कैमरों से लैस इंसुलेटेड वैन से होगी, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। एडीएम सिटी ने निगरानी के निर्देश दिए हैं, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। 

    prefferd source google
    Hero Image

    इंसुलेटेड वैन।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जिले में पिछले छह माह के दौरान गोमांस की आशंका को लेकर दो बड़े विवाद सामने आए थे। इनमें भीड़ ने वाहनों को घेरकर हंगामा किया। मारपीट की घटनाएं भी हुईं। इन घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न उठे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति रोकने व पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन ने कड़ा निर्णय लिया है। जिले की सभी मीट फैक्ट्रियों से स्थानीय स्तर पर होने वाली मीट आपूर्ति अब कैमरों से लैस इंसुलेटेड वैन के माध्यम से ही की जाएगी।

    इन वैन की लोकेशन व गतिविधियों की निगरानी फैक्ट्रियों में बने विशेष कंट्रोल रूम से होगी।एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए मीट परिवहन व्यवस्था को विशेष निगरानी में लाने के निर्देश दिए हैं।

    इसके तहत फैक्ट्री से बाहर निकलने वाली हर वैन पर हाई-रिजाल्यूशन कैमरे लगे रहेंगे। इनसे न केवल रास्ते का पूरा फुटेज रिकार्ड होगा, बल्कि इसकी रियल टाइम लोकेशन भी ट्रैक की जाएगी।

    पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को इन वाहनों की निगरानी का एक्सेस उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी। प्रशासन के मुताबिक वर्तमान में जिले की तीन मीट फैक्ट्रियों से स्थानीय स्तर पर मीट की आपूर्ति हो रही है।

    इसमें अदलुआ, अल अम्मार व अल्लाना से 15 कारोबारी मीट की खरीद करते हैं। इन सभी की आपूर्ति क्षमता तय है, किंतु पिछले कुछ समय से निजी वाहनों द्वारा अनियंत्रित आपूर्ति व उससे जुड़े भ्रम की स्थिति विवाद का कारण बन रही थी।