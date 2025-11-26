कैमरे युक्त इंसुलेटेड वैन से होगी मीट की आपूर्ति, फैक्ट्रियों से ही रखनी होगी निगरानी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जिले में पिछले छह माह के दौरान गोमांस की आशंका को लेकर दो बड़े विवाद सामने आए थे। इनमें भीड़ ने वाहनों को घेरकर हंगामा किया। मारपीट की घटनाएं भी हुईं। इन घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न उठे थे।

अब ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति रोकने व पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन ने कड़ा निर्णय लिया है। जिले की सभी मीट फैक्ट्रियों से स्थानीय स्तर पर होने वाली मीट आपूर्ति अब कैमरों से लैस इंसुलेटेड वैन के माध्यम से ही की जाएगी।

इन वैन की लोकेशन व गतिविधियों की निगरानी फैक्ट्रियों में बने विशेष कंट्रोल रूम से होगी।एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए मीट परिवहन व्यवस्था को विशेष निगरानी में लाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत फैक्ट्री से बाहर निकलने वाली हर वैन पर हाई-रिजाल्यूशन कैमरे लगे रहेंगे। इनसे न केवल रास्ते का पूरा फुटेज रिकार्ड होगा, बल्कि इसकी रियल टाइम लोकेशन भी ट्रैक की जाएगी। पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को इन वाहनों की निगरानी का एक्सेस उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी। प्रशासन के मुताबिक वर्तमान में जिले की तीन मीट फैक्ट्रियों से स्थानीय स्तर पर मीट की आपूर्ति हो रही है।