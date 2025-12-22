अलीगढ़-मथुरा रोड पर जल्द फर्राटा भरेंगी गाड़ियां, 10 मीटर चौड़ा करने को 92.85 करोड़ रुपये
अलीगढ़-मथुरा मार्ग अब 10 मीटर चौड़ा होगा, जिसके लिए 92.85 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना में 18.57 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़-मथुरा मार्ग पर जल्द ही वाहन फर्राटा भरेंगे। यह मार्ग सात मीटर के स्थान पर 10 मीटर चौड़ा हो जाएगा। जिले के इस राज्य राजमार्ग (एसएच-80) के 27.80 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय ने 92.85 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। इसमें 18.57 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। यह मार्ग धार्मिक महत्व से भी जुड़ा है।
स्वीकृत धनराशि में 18.57 करोड़ रुपये मुख्यालय से जारी
इस मार्ग पर कई स्थानों पर गड्ढे भी हो गए थे। मार्ग की पटरी न होने से वाहन भी पलट जाते है। कोहरे में दिखाई नहीं देने से अक्सर सड़क से उतर कर पलट जाते हैं। विभाग की ओर से गड्ढे भरे गए लेकिन यह अधिक दिन तक नहीं चल पाए। मार्ग की हालत देखते हुए लोग सासनी-हाथरस होकर हाईवे से होकर मथुरा होकर जाने लगे थे। धार्मिक महत्व से जुड़े इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड-प्रथम की ओर से छह महीने पहले मुख्यालय प्रस्ताव भेजा गया था। अब साल के अंत में धनराशि स्वीकृति की गई है।
धार्मिक महत्व से जुड़ा है मार्ग
कोल विधायक अनिल पाराशर के अनुसार यह मार्ग बेसवां में धरणीधर सरोवर, मथुरा-वृंदावन के अलावा राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी व खाटू श्याम मंदिर के रास्ते को भी जोड़ता है। मथुरा में रिफाइनरी होने के कारण तेल और गैस टैंकर भी भारी संख्या में इस मार्ग पर गुजरते हैं। उन्होंने इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए पहल की थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।