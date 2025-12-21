यूपी के इस जिले में गोवंशी का मांस लाने का आरोप लगा युवक को पीटा, बोरे में मीट भरकर ले जा रहा था शफीक, तभी...
हिंदू संगठनों के लोगों ने गोवंशी का मांस लाने के आरोप में शनिवार को बाइक सवार युवक शफीक को पीटा और बाइक तोड़ दी। भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने उसे थान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। गोवंशी का मांस लेकर आने का आरोप लगाते हुए शनिवार को हिंदू संगठनों के लोगों ने बाइक सवार एक युवक को जमकर पीटा। बाइक क्षतिग्रस्त कर दी। इस दौरान भीड़ जुट गई, जिससे बचाकर पुलिस शफीक को थाने ले आई। वहां भी लोगों ने हंगामा किया। शफीक को इलाज के लिए दीनदयाल अस्पताल भेजा गया। इससे मांस से भरा एक बोरा बरामद किया गया, जिसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया।
मारपीट करने वाले सात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनकी ओर से दी गई तहरीर में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। सुबह करीब साढ़े आठ बजे शफीक बाइक से अलीगढ़ की ओर से आ रहा था। इसकी बाइक पर एक बोरा था, जिसमें मांस था। पीछा कर रहे आगरा के संतोष आदि ने हरदुआगंज में हनुमानगढ़ी रोड पर इसे पकड़ लिया। युवक से पहले पूछताछ की।
भैंस का मांस बता रहा था शफीक
फिर बोरे में गोवंशी का मांस बताते हुए मारपीट की। शफीक भैंस का मांस बता रहा था। इस दौरान लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। संतोष ने बताया कि अतरौली के कुछ युवक काफी दिनों से आसपास जंगल में घूमते निराश्रित गोवंशी को दिन में पकड़कर एकांत झाड़ियों में बांध देते हैं और रात को गोकशी करते हैं। बजरंग दल की टीम कई दिन से निगरानी कर रही थी।
सुबह उन्होंने बाइक पर मीट का बोरा लादकर अतरौली जा रहे शफीक को दबोच लिया। शफीक पर मीट सप्लाई का लाइसेंस और मीट लाने की कोई पर्ची नहीं थी। सीओ राजीव द्विवेदी ने मीट का सैंपल भरवाकर जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर युवकों को वापस भेजा। एसओ कुलवीर सिंह ने बताया कि सफीक से करीब 20 किलो मांस बरामद हुआ है। इसके सैंपल की जांच कराई जा रही है। इसकी रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट हो सकेगा कि मांस गोवंशी का है या नहीं।
