    तेरहवीं में गए युवक की चाकू से गोदकर हत्या, खाना खाते समय हुआ था विवाद; हिरासत में पिता-पुत्र

    By Santosh Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:21 AM (IST)

    अलीगढ़ के नगला तिकोना में एक युवक की तेरहवीं में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। खाना खाते समय विवाद होने पर आरोपी पिता-पुत्र ने मिलकर जुगनू नामक युवक प ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगला तिकोना में सोमवार देर शाम एक युवक की तेरहवीं में चाकू से गोदकर हत्या कर दी। गर्दन पर हुए गहरे घाव ने उसकी जान ले ली। पुलिस ने आरोपित पिता-पुत्र को हिरासत में लिया है।

    क्वार्सी क्षेत्र के नगला तिकोना की आंबेडकर गली के बुजुर्ग गजराज सिंह के तेरहवीं का भोज आंबेडकर पार्क में हो रहा था। गली का ही जुगनू और पड़ोसी प्रेम सिंह तेरहवीं में शामिल होने पहुंचे।

    सीओ सिविल लाइन सर्वम सिंह के अनुसार शाम करीब साढ़े सात बजे खाना खाते समय नशे में होने के कारण दोनों में कहासुनी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ भी मार दिए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को बाहर जाने को कहा।

    इसके बाद जुगनू को प्रेम सिंह खींचकर ले गया। बाहर दोनों में मारपीट हुई। प्रेम सिंह का घर गली के पास में ही था इसलिए शोर सुनकर उसका बेटा मन्नत व परिवार की महिलाएं भी आ गईं।

    आरोप है कि इसी बीच प्रेमसिंह व मन्नत ने मिलकर जुगनू को पीटना शुरू कर दिया। वह बचकर अपने घर की ओर भागा तो उस पर चाकू से हमला कर दिया। जुगनू की चीख पर उसके परिवार के लोग भी आए। उसकी गर्दन पर चाकू से गहरी चोट लगी। जिससे वह घर के पास ही गिर गया। इसके बाद आरोपित भाग गए।

    जुगनू को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कालेज ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। साढ़े आठ बजे पुलिस को सूचना मिली। सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

    सीओ के अनुसार आरोपित पिता-पुत्र हिरासत में ले लिए हैं। जुगनू के स्वजन ने प्रेम सिंह, उसके बेटे मन्नत, प्रेम सिंह की पत्नी सहित आधा दर्जन नामजदों पर के खिलाफ तहरीर दी है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है।