तेरहवीं में गए युवक की चाकू से गोदकर हत्या, खाना खाते समय हुआ था विवाद; हिरासत में पिता-पुत्र

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगला तिकोना में सोमवार देर शाम एक युवक की तेरहवीं में चाकू से गोदकर हत्या कर दी। गर्दन पर हुए गहरे घाव ने उसकी जान ले ली। पुलिस ने आरोपित पिता-पुत्र को हिरासत में लिया है। क्वार्सी क्षेत्र के नगला तिकोना की आंबेडकर गली के बुजुर्ग गजराज सिंह के तेरहवीं का भोज आंबेडकर पार्क में हो रहा था। गली का ही जुगनू और पड़ोसी प्रेम सिंह तेरहवीं में शामिल होने पहुंचे। सीओ सिविल लाइन सर्वम सिंह के अनुसार शाम करीब साढ़े सात बजे खाना खाते समय नशे में होने के कारण दोनों में कहासुनी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ भी मार दिए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को बाहर जाने को कहा।

इसके बाद जुगनू को प्रेम सिंह खींचकर ले गया। बाहर दोनों में मारपीट हुई। प्रेम सिंह का घर गली के पास में ही था इसलिए शोर सुनकर उसका बेटा मन्नत व परिवार की महिलाएं भी आ गईं। आरोप है कि इसी बीच प्रेमसिंह व मन्नत ने मिलकर जुगनू को पीटना शुरू कर दिया। वह बचकर अपने घर की ओर भागा तो उस पर चाकू से हमला कर दिया। जुगनू की चीख पर उसके परिवार के लोग भी आए। उसकी गर्दन पर चाकू से गहरी चोट लगी। जिससे वह घर के पास ही गिर गया। इसके बाद आरोपित भाग गए।