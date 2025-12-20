अलीगढ़ में प्यार के आगे टूट गईं दीवारें, थाने में प्रेमी युगल ने खाई साथ जीने-मरने की कसमें

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। कहावत है नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात-पात। शनिवार को थाना गोरई में आया प्रेम प्रसंग का मामला इस कहावत को पूरी तरह सच साबित करता नजर आया। प्यार में डूबे दो युवा अपने माता-पिता और पुलिस के सामने एक-दूसरे का हाथ थामे साथ जीने-मरने की कसमें खाते दिखे, जिससे माहौल भावुक हो गया। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से गोरई क्षेत्र के एक युवक की पहचान कानपुर के थाना कैंट क्षेत्र की बीए में पढ़ने वाली युवती से हुई। बातचीत का सिलसिला धीरे-धीरे प्यार में बदल गया और दोनों एक-दूसरे के बिना जीने-मरने की कसमें खाने लगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अलग-अलग जाति के होने के कारण स्वजन को यह रिश्ता मंजूर नहीं हुआ, लेकिन प्यार की जिद में युवती माता-पिता का घर छोड़कर युवक के पास आ गई। इसके बाद दोनों कहीं चले गए। काफी समय तक युवती के घर न लौटने पर उसके माता-पिता ने कानपुर के कैंट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।

सूचना पर कानपुर पुलिस थाना गोरई पहुंची और युवक के स्वजन से पूछताछ की। थाने में प्रेमी युगल के पहुंचते ही उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। युवती ने साफ शब्दों में प्रेमी के साथ ही जाने की जिद पकड़ ली, जबकि पुलिस उसे विधिक प्रक्रिया के तहत अपने साथ ले जाने का प्रयास करती रही। इसी बीच युवती के स्वजन ने पुलिस पर पैसे लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया।

माहौल तब और भावनात्मक हो गया, जब युवती की मां थाने के गेट पर सिर पटक-पटक कर रोने लगीं। यह दृश्य देखकर थाने में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। स्थिति को संभालते हुए थाना प्रभारी चरन सिंह ने कानपुर से आई पुलिस टीम के साथ युवती को भेज दिया।