Aligarh News: इगलास में 29 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला, 24 कंपनियां करेंगी अभ्यर्थियों का चयन

संवाद सूत्र, जागरण अलीगढ़। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, मॉडल कैरियर सेंटर, राजकीय आईटीआई और श्री शिवदान सिंह इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में 29 नवंबर को 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।

यह मेला श्री शिवदान सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित होगा। सहायक निदेशक सेवायोजन एवं कॉलेज के प्रधानाचार्य केपी सिंह ने बताया कि मेले में कुल 24 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी, जो विभिन्न रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी।

इनमें विजन इंडिया नोएडा, टाटा स्ट्राइव स्किल डेवलपमेंट सेंटर अलीगढ़, पेटीएम नोएडा, श्रीराम पिस्टन भिवाड़ी, एसआईएस इंडिया दिल्ली सहित अन्य प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कंपनियों द्वारा मार्केटिंग, अकाउंटेंट, प्रोडक्शन एसोसिएट, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेल्स, वेलनेस एडवाइजर, सुपरवाइजर, स्टोर इंचार्ज, पैकिंग इंचार्ज, टेलीकालर, सिक्योरिटी गार्ड सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी।