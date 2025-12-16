अलीगढ़ में कनेक्शन काटने गए JE और व्यापारी ने एक-दूसरे को पीटा, थाने में भी हुई खींचतान, हंगामा हुआ तो...

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पला रोड पर गोपालपुरी में एक फैक्टरी का कनेक्शन काटने को गए बिजली विभाग की टीम से व्यापारी का विवाद हो गया। व्यापारी और जेई में मारपीट हो गई। व्यापारियों को जानकारी हुई तो बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए। जेई भी टीम के साथ पहुंच गए।

वहां पुलिस के सामने ही जेई और व्यापारियों में खींचतान हो गई। अधिकारियों ने मामला संभाला। व्यापारी की तहरीर पर जेई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया है। जेई ने भी तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने जांच कराने की बात कही है। वहीं विभाग ने जेई के खिलाफ जांच शुरू करा दी है।

गोपालपुरी में कारोबारी स्वतंत्र प्रकाश वाष्र्णेय की मै. प्रकाश इंजीनियरिंग के नाम से डाइकास्टिंग की फैक्ट्री है। उनका 60 किलोवाट का कनेक्शन है। बिल जमा करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर और कनेक्शन काटने की तारीख 22 दिसंबर है। फैक्ट्री मालिक का आरेाप था कि सासनी गेट सब स्टेशन पर तैनात जेई पतंजलि उपाध्याय टीम के साथ सोमवार सुबह दस बजे फैक्ट्री आ गए। बिल जमा न होने की बात कहकर विद्युत कनेक्शन काटने लगे।

गाली गलौज करते हुए मारपीट का आरोप विरोध करने पर जेई और उनकी टीम के सदस्यों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। उन्होंने इसकी सूचना इंडस्ट्रियल डेबलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और भाजपा नेता यतेंद्र वाईके को दी। यतेंद्र वाईके मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। बाद में दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। जहां अन्य व्यापारी व भाजपा नेता विवेक सारस्वत, सुबोध स्वीटी, संजय गोयल भी पहुंच गए।

जेई व व्यापारियों के बीच थाने में भी खींचतान हुई। व्यापारियों आक्रोश देख पुलिस ने जेई को मुंशी के कक्ष में बिठा दिया। जेई पर मारपीट अभद्रता व रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। सीओ प्रथम मयंक पाठक व प्रभारी एसई मो. इमरान भी पहुंच गए।

करीब दो बजे तक चले घटनाक्रम के बाद वहां जेई के खिलाफ स्वतंत्र प्रकाश की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई। जिसमें 20 हजार रुपये मांगने का भी आरोप लगाया है। जेई की ओर से भी खुद के साथ अभद्रता, धक्कामुक्की व धमकी देने की तहरीर दी गई। प्रभारी एसई मो. इमरान ने मीडिया को बताया कि जेई पतंजलि उपाध्याय के खिलाफ लगे आरोपों के क्रम में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई तय की जाएगी।



मेरे साथ मारपीट की, बकाया लेने गया था : जेई जेई पतंजलि उपाध्याय ने बताया कि फैक्ट्री मालिक पर पूर्व के 76 हजार रुपये बकाया हैं। इस बार का बिल भी जमा नहीं किया। मैं टीम के साथ पूर्व का बिल जमा कराने के लिए गया था। वहां मेरे व टीम के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की। थाने में भी यही हुआ। रिश्वत मांगने के आरोप निराधार हैं।



