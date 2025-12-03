कब्रिस्तान बताकर ADA की करोड़ों की जमीन पर किया कब्जा, शिकायत के बाद जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सपा शासन काल में किशनुपर के गोविला गैस एजेंसी के निकट स्थित एडीए की जमीन को कब्रिस्तान बताकर हुए कब्जे का मामला एक बार फिर चर्चाओं में हैं। अब शासन स्तर से इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि वर्ष 2013 में तत्कालीन विधायक हाजी जमीरउल्लाह ने इसे कब्रिस्तान के रूप में दर्शा दिया था, जबकि हकीकत में करोड़ों रुपये की लागत की यह जमीन अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) की आवासीय परियोजना की थी।



शहर के नगला तिकोना निवासी बाैबी ने पिछले दिनों एक शिकायती शासन स्तर में एक थी। इसमें एडीए के गाटा संख्या 22 के इस भूखंड पर अवैध कब्जा का आरोप लगाया था। इस मामले में मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र सिंह ने एडीए उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा ने एक पत्र भेजा है। इसमें मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब उपाध्यक्ष ने डीएम को पत्र लिखा है। इसमें इस भूमि की जांच कराने की मांग की है।