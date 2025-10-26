अलीगढ़ में पांच मंदिरों की दीवारों पर हरे रंग से लिखा 'आई लव मोहम्मद', मौलाना सहित 8 पर केस

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बरेली के बाद अलीगढ़ में भी सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश की गई। दो गांव के पांच मंदिर की दीवारों पर हरे रंग से “आइ लव मुहम्मद” लिखा गया है। सभी मंदिर दो किलोमीटर के क्षेत्र में हैं। सुबह पूजा करने पहुंचे लोग यह देख आक्रोशित हो गए। हिंदू संगठनों के लोगों ने मंदिरों पर पहुंचकर नाराजगी जताई।

पुलिस ने मंदिरों पर लिखे शब्दों को साफ कराया। लोगों को समझाकर शांत किया। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने एक मौलाना समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। लोधा ब्लाक क्षेत्र के गांव भगवानपुर के तीन व गांव बुलागढ़ी में दो मंदिर की दीवारों पर अंग्रेजी में गलत वर्तनी के साथ आइ इसके बाद लव का निशान और इसके नीचे मुहम्मद लिखा गया।

करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह व राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के आचार्य भरत तिवारी भी पहुंच गए। गभाना के सीओ संजीव तोमर के पहुंचने पर लिखे शब्दों को साफ कराया गया।

ज्ञानेंद्र सिंह की तहरीर पर मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाबक्श, हसन, हामिद, यूसुफ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर वहां पिकेट तैनात की गई है।

मौलाना से पहले भी हो चुका है विवाद

इस मामले को 20 सितंबर को एक मौलाना और हिंदू समाज के कुछ लोगों के मध्य हुई मारपीट से जोड़कर देखा जा रहा है। मूलरूप से बिहार के भागलपुर निवासी मौलाना मुस्तकीम लखनपुरा भगवानपुर में इमाम पद पर हैं और उर्दू पढ़ाते हैं। विवाद के बाद दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा पंजीकृत कराए गए थे।