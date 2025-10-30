जागरण संवाददाता, अलीगढ़। भगवानपुर और बुलाकगढ़ी के मंदिरों में 'आई लव मोहम्मद' लिखने के प्रकरण का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में दोनों ही गांव के चार लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबक‍ि एक और फरार है। एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुराने दो प्रकरण के चलते व्यक्तिगत फायदे के लिए ऐसा किया गया था। भगवानपुर गांव में मौलवी से पूर्व में हुए झगड़े में दबाव बनाने और बुलाकगढ़ी में एक मकान के विवाद के चलते यह घटना की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस को घटना के दौरान तड़के चार बजे भगवानपुर से बुलाकगढ़ी जा रहे बाइक सवार को पकड़कर पूछताछ की गई, वह इन दोनों गांव के बीच 65 मिनट में पहुंचा था। दूसरा लिंक एक आरोपित जिशान्त द्वारा एक गोपाल नाम के लड़के को मंदिर में लिखे धार्मिक नारे के बारे में पूछने से मिला। इस युवक द्वारा स्प्रे से नारा लिखा गया था।