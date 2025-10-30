अलीगढ़ के मंदिरों में 'आई लव मोहम्मद' लिखने वाले चार लोग गिरफ्तार, एक आरोपी फरार
अलीगढ़ के भगवानपुर और बुलाकगढ़ी मंदिरों में 'आई लव मोहम्मद' लिखने के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। एसएसपी नीरज कुमार जादौन के अनुसार, यह कृत्य पुराने विवादों के चलते व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। भगवानपुर और बुलाकगढ़ी के मंदिरों में 'आई लव मोहम्मद' लिखने के प्रकरण का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में दोनों ही गांव के चार लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि एक और फरार है।
एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुराने दो प्रकरण के चलते व्यक्तिगत फायदे के लिए ऐसा किया गया था। भगवानपुर गांव में मौलवी से पूर्व में हुए झगड़े में दबाव बनाने और बुलाकगढ़ी में एक मकान के विवाद के चलते यह घटना की गई।
पुलिस को घटना के दौरान तड़के चार बजे भगवानपुर से बुलाकगढ़ी जा रहे बाइक सवार को पकड़कर पूछताछ की गई, वह इन दोनों गांव के बीच 65 मिनट में पहुंचा था। दूसरा लिंक एक आरोपित जिशान्त द्वारा एक गोपाल नाम के लड़के को मंदिर में लिखे धार्मिक नारे के बारे में पूछने से मिला। इस युवक द्वारा स्प्रे से नारा लिखा गया था।
दूसरे में अभिषेक व्यास द्वारा भगवानपुर मंदिर में ये नारे लिखे थे। एक आरोपित दिलीप को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। उसने पुलिस को बताया कि एक मित्र की बर्थडे पार्टी में योजना बनाई थी। एक आरोपित आकाश भी गिरफ्तार है। राहुल नाम का आरोपित फरार है। पकड़े गए सभी जेल भेज दिए हैं।
