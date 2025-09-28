Language
    पेट्रोल पंप से सटे मकान में लगी आग से सामान खाक, दमकल ने डेढ़ घंटे में पाया काबू

    By Santosh Sharma Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:20 AM (IST)

    अलीगढ़ के हाथरस अड्डा में पेट्रोल पंप मालिक के घर में एसी कंप्रेशर फटने से आग लग गई। आग तेज़ी से फैल गई और आस-पास के लोग दहशत में आ गए क्योंकि पेट्रोल पंप पास में ही था। दमकल की पांच गाड़ियों ने एक घंटे में आग पर काबू पाया। आग से घर में रखा सामान जल गया।

    पेट्रोल पंप से सटे मकान में लगी आग। जागरण

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । हाथरस अड्डा स्थित पेट्रोल पंप स्वामी के मकान में शनिवार को एसी का कंप्रेशन फटने से आग लग गई। कुछ ही देर में बढ़ती चली गई। धुआं व आग की लपटें उठते देख आसपास के लोग सहम गए। पेट्रोल पंप पास में होने के चलते और दहशत बढ़ गई। पांच दमकलों की मदद से करीब एक घंटे के प्रयास के बाद आग बुझा ली गई।

    हाथरस अड्डा निवासी कारोबारी भाई प्रबल प्रताप सिंह व मुन्ना ठाकुर का वहीं पेट्रोल पंप हैं। पेट्रोल पंप के पीछे ही आवास है। शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे घर के निचले तल के एक कमरे में लगे बंद एसी का कंप्रेशर फट कर बेड पर गिर गया।

    बेड में लगी आग

    इससे बेड में आग लग गई। उस समय इस कमरे में कोई नहीं था। बराबर के कमरे में उनकी मां थीं, जबकि मुन्ना बाबू की पत्नी, बेटी व दो बेटे ऊपर के हिस्से में थे। मुन्ना बाबू भी घर में ही आराम कर रहे थे। कुछ ही देर में आग बेड में अंदर रखे कपड़ों तक पहुंच गई। कमरे में लगीं पीवीसी सीट के जरिए आग बढ़ते हुए आस-पास के कमरों पहुंचने लगी।

    आग की लपटें व धुआं छाने लगा। सबसे पहले स्वजन को कमरों से बाहर निकाला। आसमान में छाए धुएं को देखकर आसपास के लोग भी सहम गए। स्टाफ ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। आग की सूचना फायर स्टेशन को दी गई।

    सीएफओ मुकेश कुमार की अगुवाई में पांच दमकल पहुंच गईं। करीब एक घंटे के प्रयास के बाद घर के अंदर लगी आग को बुझाया जा सका। आग से बेड सहित घर में रखा सामान, कपड़े, बिस्तर, फर्नीचर, आदि जल गए। सीएफओ मुकेश कुमार के अनुसार एसी का कंप्रेशर फटने से आग लगने की घटना हुई।