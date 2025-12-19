बेटे की हत्या के बाद गोली लगने से घायल हुए पिता ने भी तोड़ा दम, मोहल्ले में पुलिस तैनात

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। संपत्ति के बंटवारे के विवाद में गुरुवार बरौला जाफराबाद में हुए ख़ूनी संघर्ष में गोली लगने से घायल हुए पिता की भी मौत हो गई. बेटा की गुरुवार को ही गोली लगने से मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद बाप-बेटे का शव घर पहुंचेगा। मोहल्ले में पुलिस तैनात की गई है।

बन्नादेवी क्षेत्र के बरौला जाफराबाद के जाहरवीर नगर के प्रवेश सिंह पांच भाइयों में सबसे बड़े हैं। चौथे नंबर के भाई बबलू का देहांत हो चुका है। मूल रूप से वह नगला बरौला के रहने वाले हैं। उनके हरप्रसाद ने पैतृक संपत्ति की लिखा पढ़ी प्रवेश को छोडक़र बाकी तीन बेटों रवेंद्र, छोटे व दिनेश के नाम कर दी है।

सीओ तृतीय सर्वम सिंह के अनुसार प्रवेश को कुछ नहीं दिया। प्रवेश परिवार के साथ जाहरवीर नगर स्थित करीब 600 वर्ग गज प्लाट के एक हिस्से में रह रहे थे। इस प्लाट को भी उनके पिता ने रवेंद्र, छोटे व दिनेश के नाम कर दिया, उन्हें हिस्सा नहीं दिया।

परिवार के सदस्यों में इसी प्लाट को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। दिनेश व रवेंद्र उन्हें संपत्ति से बेदखल करने के लिए दबाव बना रहे थे। गुरुवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे रवेंद्र, छोटे व दिनेश महिलाओं के साथ जाहरवीर नगर पहुंचे।

प्रवेश की पत्नी विद्या देवी घर के बराबर प्लाट की सफाई कर रही थीं। तभी दूसरे भाइयों की पत्नियों ने विवाद शुरू किया। प्रवेश पहुंचे तो रवेंद्र व दिनेश ने उनके साथ मारपीट कर दी। प्रवेश का बड़ा बेटा सोनू उस समय काम करने के लिए फैकट्री गया था।

फोन कर उन्हें वहां से बुलाया गया। सोनू जैसे ही घर पहुंचा विवाद और बढ़ गया। ईंट पत्थर भी फेंके गए। इसी दौरान दिनेश के बेटे कृष्णा ने प्रवेश व सोनू पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। इस हमले में दो गोली लगने से सोनू की मृत्यु हो गई, जबकि प्रवेश गंभीर रूप से घायल हो गए।