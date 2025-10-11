अलीगढ़ में खाद की कमी पर किसानों का प्रदर्शन, 14 अक्टूबर को लखनऊ में प्रादेशिक पंचायत होगी
अलीगढ़ में भाकियू हरपाल गुट ने खाद की कमी और फसल नुकसान पर मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया। उन्होंने डीएम को 10 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जिसमें डीएपी की उपलब्धता बढ़ाने की मांग की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कहा कि खाद की कमी से किसानों को परेशानी हो रही है और बेमौसम बरसात से फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसका मुआवजा मिलना चाहिए। 14 अक्टूबर को लखनऊ में प्रादेशिक पंचायत होगी।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। भाकियू हरपाल गुट ने शुक्रवार को जवाहर पार्क में धरना देकर खाद की कमी उपलब्धता बढ़ाने और फसलों के नुकसान पर मुआवजे की मांग की। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम डीएम को 10 सूत्री ज्ञापन दिया। केंद्र सरकार द्वारा 44 हजार मीट्रिक डीएपी के स्थान पर दो लाख एमटी डीएपी की मांग की।
राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कहा कि खाद की कमी की वजह से किसानों को लाइन में लगकर लाठी खानी पड़ रही हैं। बेमौसम बरसात से बरबाद हुई फसलों का मुआवजा किसानों को देने की मांग की। 14 अक्टूबर को प्रादेशिक पंचायत इको गार्डन लखनऊ में होगी। अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष शिव शंकर गुप्ता व संचालन तहसील अध्यक्ष इगलास चंद्रपाल शर्मा ने की।
ज्ञापन देने वालों में प्रदेश महामंत्री चौधरी हरेंद्र सिंह, मंडल प्रभारी रोहतास गुड्डू, जिलाध्यक्ष राजकुमारी, विनोद प्रधान, रविंद्र सिंह, ओमप्रकाश सिंह, सुभाष जादौन, ललित मोहन गुप्ता, दिनेश गुप्ता, भद्रपाल सिंह बघेल, मोहनलाल शर्मा, गौरी शंकर शर्मा, चंद्रपाल शर्मा, केशव बघेल, दुर्गा प्रसाद शर्मा, हरिकेश पाठक, रतन सिंह चौधरी, कालीचरण, गुड्डी देवी उपस्थित रहे।
