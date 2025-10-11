अलीगढ़ में खाद की कमी पर किसानों का प्रदर्शन, 14 अक्टूबर को लखनऊ में प्रादेशिक पंचायत होगी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। भाकियू हरपाल गुट ने शुक्रवार को जवाहर पार्क में धरना देकर खाद की कमी उपलब्धता बढ़ाने और फसलों के नुकसान पर मुआवजे की मांग की। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम डीएम को 10 सूत्री ज्ञापन दिया। केंद्र सरकार द्वारा 44 हजार मीट्रिक डीएपी के स्थान पर दो लाख एमटी डीएपी की मांग की।

राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कहा कि खाद की कमी की वजह से किसानों को लाइन में लगकर लाठी खानी पड़ रही हैं। बेमौसम बरसात से बरबाद हुई फसलों का मुआवजा किसानों को देने की मांग की। 14 अक्टूबर को प्रादेशिक पंचायत इको गार्डन लखनऊ में होगी। अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष शिव शंकर गुप्ता व संचालन तहसील अध्यक्ष इगलास चंद्रपाल शर्मा ने की।