अलीगढ़ में यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच हुआ झगड़ा, मारपीट के बाद हुई 50 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग

    By Anil Goyal Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद शुक्रवार को फिर उभर गया। विवाद गुरुवार शाम टप्पल क्षेत्र के नगला चंडीगढ़ के किसान से हुई मारपीट से शु ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जट्टारी। हरियाणा व यूपी के बीच सीमा विवाद का मामला थम नहीं रहा। शुक्रवार को दोनों प्रदेशों के किसान आमने सामने आ गए। विवाद गुरुवार शाम टप्पल क्षेत्र के नगला चंडीगढ़ के किसान से हुई मारपीट से शुरू हुआ। किसान उस समय डीजल लेकर आ रहा था। विरोध करने बाद आरेापित पक्ष और भड़क गया। यूपी की सीमा में आकर हमला बोल दिया। मारपीट व फायरिंग का भी आरोप है।

    गांव नगला चंडीगढ़ निवासी किसान कुंभन डीजल लेने हरियाणा के गांव हसनपुर गया था। लौटते समय गांव माहौली (हरियाणा) के किसानों ने कुंभन के साथ मारपीट कर दी। जिसका विरोध करने पर शुक्रवार सुबह गांव माहौली के किसान एकत्रित होकर गांव चंडीगढ़ नगला (यूपी) की सीमा पर पहुंच गए। हसनपुर पढ़ने जा रहे बच्चों से भरे वाहन को रुकवाकर बच्चों से गांव चंडीगढ़ निवासी ओमप्रकाश उर्फ कल्लू के बारे में जानकारी कर गांव में घुस गए और अवैध असलाहों से 40 से 50 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

    अचानक शुरू हुई फायरिंग

    अचानक हुई फायरिंग से गांव चंडीगढ़ नगला में रह रहे 40 परिवारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगे। सूचना पर टप्पल थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ यमुना नदी के तट पर बसे गांव नगला चंडीगढ़ पहुंच गए। यहां पहले से हरियाणा का प्रशासन मौजूद था। पुलिस के अनुसार यह विवाद पूर्व से चले आ रहे भूमि को लेकर हुआ है।

    फायरिंग का आरोप गलत है। दोनों ही प्रांतों का प्रशासन मामले को शांत कराकर लौट गया था। शुक्रवार शाम छह बजे यूपी प्रशासन एसपी देहात अमृत जैन, क्षेत्राधिकारी वरुण कुमार, उपजिलाधिकारी शिशिर कुमार, थाना प्रभारी एसपी सिंह पुलिस व पीएससी बल के साथ किसानों के बीच पहुंचे।

    दोनों ओर से फायरिंग का आरोप लगाया गया है। इसकी जांच कराई जा रही है। दोनों पक्ष सीमा विवाद को लेकर आक्रोशित थे। जिन लोगों का भूमि विवाद है उन्हें बुलाकर समझाने का प्रयास किया जाएगा कि वे न्यायालय जाएं। दोनों पक्षों के लोगों को पाबंद किया जाएगा। - वरुण कुमार, क्षेत्राधिकारी