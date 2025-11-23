यूपी के इस शहर में पहली बार PPP मॉडल पर फ्लैट तैयार करेगा ADA, 1.16 करोड़ से होंगे ये दो बड़े काम

सुरजीत पुंढीर, जागरण अलीगढ़। शहर में लंबे समय से रुकी विकास योजनाओं को रफ्तार देने की दिशा में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) ने बड़ा कदम उठाया है। दुबे पड़ाव चौराहे का स्वरूप बदलने से लेकर बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट कांम्प्लेक्स निर्माण तक कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अब जमीन पर उतरने को तैयार हैं।

इसके लिए एडीए ने विशेषज्ञ कंसल्टेंट एजेंसियों को आमंत्रित करते हुए क्रमश ई-टेंडर जारी कर दिए हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर शहर की ढांचागत सुविधाओं व यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद दिख रही है। शहर का दुबे पड़ाव चौराहा भारी ट्रैफिक, अवैध पार्किंग व अव्यवस्थित अतिक्रमण के कारण शहरवासियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। एडीए ने इस चौराहे के संपूर्ण सुधार, अपग्रेडेशन व प्लेसमेकिंग का निर्णय लिया है। इसके लिए एक अनुभवी कंसल्टेंट एजेंसी आमंत्रित की गई है, जो चौराहे की वर्तमान स्थिति का विस्तृत सर्वे कर सुधार का पूरा खाका तैयार करेगी। प्रस्तावित योजना में सुरक्षित मोड़, पैदल क्रासिंग, आधुनिक साइनज, लाइटिंग, सुव्यवस्थित पार्किंग व सार्वजनिक स्थल का सुंदरीकरण शामिल है। चारों तरफ से चौराहे को इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि ट्रैफिक सुचारु चले व जगह एक आकर्षक सार्वजनिक स्थल के रूप में सामने आए।



पहली बार पीपीपी माडल बनेगा अपार्टमेंट

इसके साथ ही एडीए ने शहर में पहली बार पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माडल पर बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट कांम्प्लेक्स बनाने की दिशा में भी काम शुरू कर दिया है। इसके लिए निजी भागीदार चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीते दिनों ई-टेंडर जारी कर दिए गए हैं।

एडीए ने शहर के किशनपुर, बरौली जाफराबाद, स्वर्ण जयंती विस्तार योजना सहित विभिन्न क्षेत्रों में जमीनों का प्राथमिक चयन भी कर लिया है। निजी भागीदार की ओर से प्रस्तुत परियोजना योजना के आधार पर अपार्टमेंट का डिजाइन, निर्माण व प्रबंधन तय होगा। एडीए अधिकारी बताते हैं कि इस माडल से आवासीय सुविधाओं में आधुनिकता आएगी। इसके साथ ही शहर में व्यवस्थित हाउसिंग का नया विकल्प उपलब्ध होगा।



नुमाइश मैदान में होगा काम एडीए नुमाइश मैदान के विकास को लेकर भी तेजी से काम कर रहा है। यहां के विकास के लिए भी एक एडवाइजरी कंसल्टेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू की है। उद्देश्य यह है कि नुमाइश मैदान की ऐतिहासिक विरासत व आधुनिक विकास आवश्यकताओं को एक साथ जोड़कर एक संतुलित विकास योजना तैयार की जाएगी। कंसल्टेंट एजेंसी इसके लिए राजस्व माडल से लेकर डिजाइन तक का प्रस्ताव तैयार करेगी। इसके साथ इसी के परिसर में बाजार गतिविधियों की मांग को समझने के लिए एडीए ने मार्केट डिमांड असेसमेंट स्टडी के लिए भी एक कंसल्टेंट एजेंसी बुलाई।



1.16 करोड़ से होंगे दो काम

इसी क्रम में एडीए ने शहर में 1.16 करोड़ रुपये की लागत के दो और महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए भी टेंडर जारी किए हैं। इनमें ट्रांसपोर्ट नगर योजना में 33/11 केवी सब स्टेशन भवन का निर्माण होगा। इस पर कुल 74.26 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही स्वर्ण जयंती नगर, किशनपुर में सड़क एवं नाली निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 41.76 लाख रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।