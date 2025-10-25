Language
    Aligarh : लड़की को लेकर दो पक्षों में हुआ पथराव फिर लहराई पिस्टल, मारपीट के बाद कर डाला ये बड़ा कांड

    By Santosh Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:41 PM (IST)

    अलीगढ़ के भगवान नगर में बुलेट बाइक के साइलेंसर से आवाज निकालने पर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट और पथराव हुआ। एक पक्ष ने पिस्टल लहराई और बाइक तोड़ दी गई। विवाद की वजह वर्चस्व और लड़की को लेकर मनमुटाव बताया जा रहा है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। भगवान नगर में दीपावली पर बुलेट बाइक के माडिफाइड साइलेंसर से आवाज निकालने को लेकर दो पक्षों में शुरू हुआ विवाद शुक्रवार की रात बड़े टकराव में बदल गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पथराव हुआ, जिससे हंगामा मच गया। एक पक्ष के लोग बाइक छोड़कर भाग गए।

    दूसरे पक्ष के लोगों ने उनमें तोड़फोड़ कर दी। एक पक्ष की ओर से पिस्टल भी लहराई गई। झगड़े की मूल वजह क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने को लेकर माना जा रहा है। लड़की को लेकर भी विवाद सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।

    गली नंबर 7 में हुआ विवाद

    सासनी गेट क्षेत्र के भगवान नगर गली नंबर सात में बुधवार की रात बुलेट बाइक के माडिफाइड साइलेंसर से तेज आवाज निकालने को लेकर एडीए कालोनी सासनीगेट के हर्ष राज सक्सेना का विवाद गोपाल व अभिषेक पक्ष से हो गया था। गोपाल ने बाइक से आवाज न निकालने की बात कही थी।

    इसी बात पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें हर्षराज सक्सेना की ओर से अभिषेक आदि के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया। शुक्रवार की रात आठ बजे अभिषेक राज सक्सेना अपने साथियों के साथ गली नंबर सात में गया था। जहां अभिषेक नागर व उसके साथियों से विवाद हो गया।

    जमकर हुई मारपीट

    दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। पथराव भी हुआ। हंगामा होने पर आसपास के लोग आ गए। जिसके बाद हर्षराज सक्सेना व उसके साथी बाइक छोड़कर भाग गए। जिनमें लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। हंगामा होने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। झगड़े की वजह मुहल्ले में दबंगई व वर्चस्व स्थापित करना बताया जा रहा है।

    दीपावली पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। एक पक्ष ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। शुक्रवार को दोनों पक्षों में फिर मारपीट हो गई। मौके से तीन बाइक भी बरामद की हैं। कुछ लोगों से पूछताछ के लिए पकड़ा है। झगड़े के मूल में लड़की का विवाद भी सामने आ रहा है, इसकी जांच की जा रही है।
    मयंक पाठक, एएसपी