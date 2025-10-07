यूपी के इस शहर में आज बिजली संकट? मरम्मत और रखरखाव कार्यों के चलते की जा रही लाइट की कटौती

अलीगढ़ शहर में सोमवार को कई क्षेत्रों में बिजली कटौती रहेगी। रावणटीला सासनी गेट घंटाघर और मेडिकल रोड क्षेत्रों में अलग-अलग कारणों से बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। डोरी नगर लोधीपुरम पीडब्ल्यूडी कॉलोनी मुल्लाजी क्षेत्र और नवीनगर में भी बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। यह कटौती मरम्मत और रखरखाव कार्यों के चलते की जा रही है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। उपकेंद्र रावणटीला के 11 केवी पोषक डोरी नगर के शास्त्री नगर गली नंबर पांच पर रखे 250 केवी ट्रांसफार्मर पर आरडीएसएस योजना के तहत 11 केवी लाइन के नीचे आ रही एलटी एबीसी लाइन को बदलने का कार्य सोमवार को होगा।

11 बजे से तीन बजे तक नहीं आएगी बिजली इस कारण डोरीनगर फीडर से संबंधित क्षेत्र छावनी, आंबेडकर नगर कॉलोनी, राठी नगर, पला फाटक, बुद्ध विहार, अली नगर रोड, भदेशी रोड पर सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक बिजली नहीं मिलेगी। 33 केवी उपकेंद्र सासनी गेट के आगरा रोड वन फीडर से पोषित लोधीपुरम 400 केवीए ट्रांसफार्मर की लाइन पर खंभे और तार बदलने का कार्य होगा। इस कारण सुबह 10 से शाम पांच बजे तक बिजली नहीं मिलेगी।

यहां भी गुल रहेगी बिजली घंटाघर से सेंटर प्वाइंट व सुदामापुरी फीडर से जुड़े पीडब्ल्यूडी कॉलोनी क्षेत्र एचडी शटडाउन के कारण सुबह आठ से एक बजे तक बिजली नहीं मिलेगी। इसी प्रकार मेडिकल रोड से जुड़े मुल्लाजी क्षेत्र व गली नंबर सात में केबल और खंभे बदलने के कारण सुबह 10 से तीन बजे तक बिजली नहीं मिलेगी।