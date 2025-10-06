Language
    205 बड़े बकायेदारों पर 7 दिन में होगी सीलिंग व तालाबंदी की कार्रवाई, 6 करोड़ रुपये के लिए नामों की सूची सार्वजनिक

    By gaurav dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:45 AM (IST)

    अलीगढ़ नगर निगम ने संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों की सूची जारी की है जिसमें 205 भवन स्वामियों पर 6.66 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। निगम ने कर अधीक्षकों को सीलिंग और तालाबंदी की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बकायेदारों को पहले नोटिस भेजे गए थे लेकिन कर जमा नहीं किया गया। निगम ने समय पर भुगतान करने की अपील की है।

    बैठक करते नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा व अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव l सौ. नगर निगम

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगर निगम ने संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों की सूची सार्वजनिक कर दी है। इसमें 205 भवन स्वामियों के नाम हैं। सभी पर 6.66 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर बकाया है।

    कर अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र के बड़े बकायेदारों पर अगले सात दिन में सीलिंग व तालाबंदी की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सभी को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। जोन-1 में 24, जोन-2 में 139 और जोन-4 में 42 संपत्ति कर के बड़े बकायेदार चिह्नित हुए हैं।

    नगर निगम संपत्तिकर के बड़े बकायदारों की सूची कर दी गई सार्वजनिक

    नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इन बकायेदारों को पूर्व में बिल, नोटिस भिजवाकर व व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। मगर बकाया कर जमा नहीं किया जा रहा है। इसलिए नगर निगम को मजबूरन कार्रवाई के लिए कदम उठाना पड़ा है।

    205 भवन स्वामियों पर बकाया है 6.66 करोड़ रुपये से अधिक का कर

    कर अधीक्षकों को अगले सात दिन में कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। जोन-1 में 24 भवन स्वामियों पर 55 लाख 39 हजार 832 रुपये बकाया है। जोन-2 में 139 भवन स्वामियों पर पांच करोड़ 67 लाख 22 हजार सात रुपये बकाया है। जोन-4 के 42 भवन स्वामियों पर 44 लाख पांच हजार 440 रुपये बकाया हैं।

    इन सभी पर कुल छह करोड़ 66 लाख 67 हजार 279 रुपये संपत्ति कर बकाया है। सभी भवन स्वामियों से अपील की गई है कि यदि वे नियत तिथि से पूर्व अपने बकाये का भुगतान कर देते हैं, तो उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ऐसा न करने पर मौके पर ही नोटिस फीस, वारंट फीस के साथ 500 रुपये अतिरिक्त प्रकाशन व्यय वसूला जाएगा।

    205 बड़े बकायेदार चिह्नित

    6.66 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया

    1-नंबर जोन मे 24 भवन स्वामी

    2-नंबर जोन में 139 भवन स्वामी

    3-नंबर जोन में 42 भवन स्वामी