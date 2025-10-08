अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, फुटपॉथ और सड़कों पर बने अवैध निर्माण किए ध्वस्त

अलीगढ़ के जमालपुर में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। फुटपाथ और सड़कों पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया जिससे यातायात सुचारू हो सके। अतिक्रमणकारियों को पहले चेतावनी दी गई थी लेकिन असर न होने पर नगर निगम ने सख्ती दिखाई। दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अलीगढ़ सिटी न्यूज़ में यह अतिक्रमण अभियान महत्वपूर्ण है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जमालपुर में ओवरब्रिज से लेकर रेडियो कालोनी तक अतिक्रमण जनता के लिए परेशानी बना हुआ था। इस कारण यहां जाम की स्थिति भी बनती थी। पूर्व में कई बार नगर निगम द्वारा अतिक्रमणकारियों काे चेतावनी दी गई लेकिन कोई असर नहीं हुआ।

मंगलवार को नगर निगम की टीम जमालपुर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची। यहां फुटपाथ के ऊपर, सड़क किनारे, नालियों के ऊपर किए गए स्थायी व अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। फुटपाथ पर जनरेटर रखने पर दार्जिलिंग फास्ट फूड वालों पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

फुटपाथ पर टिनशेड डालकर किए अतिक्रमण को उखाड़ा, तोड़ा अस्थायी कमरा नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर प्रभारी कर निर्धारण अधिकारी आरके कमल व प्रवर्तन दल प्रभारी एमपी सिंह के नेतृत्व में नगर निगम की टीम जमालपुर क्षेत्र में पहुंची। वहां लोगों के अतिक्रमण तोड़ने के दौरान छिटपुट विरोध के सुर भी उठे।

दुकानों के बाहर सड़क तक सीढ़ियां बनाई गई थीं, वो भी तोड़ दीं, दी गई चेतावनी कुछ लोगों ने ऊंचाई पर बनी दुकानों पर चढ़ने के लिए बनाई गई सीढ़ियों को न तोड़ने की गुहार लगाई। मगर नालियों की सफाई में बाधक सीढ़ियों को जेसीबी से उखाड़ दिया गया। वहां लोहे के जाल व अस्थायी सीढ़ी लगाने के हिदायद दी गई।

टीम ने चेतावनी दी कि ये अभियान अभी चलता रहेगा। जिनका अतिक्रमण टूटने से रह गया है वो खुद ही इसको हटा लें। अन्यथा नगर निगम द्वारा कार्रवाई किए जाने पर सामान जब्त कर लिया जाएगा। नगर आयुक्त ने कहा कि अपना अतिक्रमण स्वयं हटाने व प्रतिबंधित पॉलीथिन निगम में सौंपने वालों को सम्मानित किया जाएगा।