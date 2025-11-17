अलीगढ़ में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौत; लाल मंदिर के सामने हुआ हादसा
अलीगढ़ में लाल मंदिर के सामने एक दर्दनाक हादसे में ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रामघाट रोड पर रविवार की देर रात पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। सिर पर पहिया निकलने से उसकी मौके ही मृत्यु हो गई। पुलिस बाइक नंबर के आधार पर युवक की पहचान करने में जुटी हुई थी।
रविवार रात करीब 11 बजे एक युवक बाइक (यूपी 81, डीएल, 4028) से क्वार्सी चौराहे की जा रहा था। लाल मंदिर के सामने पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे युवक ट्रक के नीचे आ गया। ट्रक का पहिया सिर उतरने से उसकी मृत्यु हो गई। हादसे के बाद जा रहे ट्रक को लोगों ने पीछा कर क्वार्सी के पास पकड़ लिया। एसओ क्वार्सी के अनुसार शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रक को कब्जे में ले लिया है।
