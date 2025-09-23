Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Aligarh Accident: जिसका बर्थडे उस दोस्त को मिला जीवनदान... DNA से होगी पहचान, कार-कैंटर हादसे में जिंदा जले 4 साथी

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:20 PM (IST)

    Aligarh Accident Update अलीगढ़ में गोपी के पास कार और कैंटर की टक्कर में चार दोस्त जिंदा जल गए जिससे सिकंदराराऊ में मातम छा गया। मृतकों में देव शर्मा मयंक ठाकुर हर्षित माहेश्वरी और अतुल यादव शामिल हैं जबकि सुमित गंभीर रूप से घायल है। कैंटर चालक राजेश की भी मृत्यु हो गई। चारों युवकों की पहचान डीएनए टेस्ट से होगी क्योंकि शव बुरी तरह जल चुके हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    Aligarh Accident: अलीगढ़ में कार हादसे में चार दोस्तों की मौत के फाइल फोटो।

    हिमांशु गुप्ता, जागरण संवाददाता, अलीगढ़।  Aligarh Accident Update: अलीगढ़ में गोपी के पास कार और कैंटर की भिड़त में पांच लोग जिंदा जल गए। इनमें से चार सिकंदराराऊ के रहने वाले हैं। एक दोस्त जिंदगी मौत से जूझ रहा है। चार युवकों की मौत से सिकंदराराऊ में मातम छा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिसका बर्थडे था उस दोस्त को मिला जीवनदान

    सिकंदराराऊ के चार युवकों की हादसे में मौत से हर कोई दुखी है। उनके एक दोस्त फैज निवासी मटकोटा का जन्मदिन 22 सितंबर को जन्मदिन था। रात्रि में पंत चौराहे पर सभी ने केक काटा। रात करीब एक बजे फैज अपने घर चला गया। बाकी पांचाें दोस्त देव शर्मा, मयंक ठाकुर, हर्षित माहेश्वरी, अतुल यादव और सुमित वहीं रुककर पार्टी करते रहे।

    अलीगढ़ की ओर निकले थे कार सवार

    सुबह के समय सभी लोग ड्राइव करने अलीगढ़ की ओर निकले। रास्ते में गोपी के पास उनकी कार डिवाइडर से टकराई। कार उछलकर दूसरी तरफ पहुंच गई। सामने से आ रही कैंटर ने कार को रौंद दिया। इससे दोनों वाहनों में आग लग गई। चार दाेस्त और एक कैंटर चालक जिंदा जल गए। एक युवक सुमित की हालत गंभीर है। कैंटर कानपुर की तरफ से आ रहा था

    डीएनए टेस्ट से होगी शवों की पहचान, अलीगढ़ गए स्वजन

    हाथरस। अलीगढ़ के गोपी के पास कार में जिंदा जले चार दोस्तों की उम्र 20 से 24 वर्ष के बीच है। उनके शव की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए घर वालों को अलीगढ़ बुलाया गया है। वहां डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इसी के आधार पर शवों की पहचान होगी। डीएनए की रिपोर्ट के बाद शव उन्हें सौंपे जाएंगे।

    मृतकों की प्रोफाइल

    देव घर का इकलौता बेटा था

    देव शर्मा संजय शर्मा पूर्व सभासद का एकलौता पुत्र था, वह अपने पीछे माता पिता और एक छोटी बहन को रोता बिलखता छोड़ गया | देव फिलहाल केजीएन कॉलेज से बीएससी का छात्र था |

    हर्षित अपने घर का छोटा बेटा था

    हर्षित माहेश्वरी अपने घर का छोटा बेटा था, लगभग छ माह पूर्व हर्षित की बहन की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ हुई थी, हर्षित अपने पीछे माता, पिता, बड़ा भाई, बड़ी बहन और दो छोटी बहनों को रोता बिलखता छोड़ गया | हर्षित माहेश्वरी फिलहाल एम आई कॉलेज से इंटर कर रहा था |

    मयंक अपने घर का छोटा बेटा था

    मयंक ठाकुर ने दो वर्ष पूर्व शिशु शिक्षा मंदिर से इंटर की थी उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी वह अपने पीछे अपने माता पिता और बड़े भाई को रोता बिलखता छोड़ गया |

    भाइयों में सबसे बड़ा था अतुल

    अतुल यादव इंटर करके अपने पिता के साथ कासगंज रोड़ स्थित सोरोंजी ढाबा पर बैठता था | वह अपने पीछे अपने माता पिता, बड़ी बहन और छोटे भाई को रोता बिलखता छोड़ गया हैँ |