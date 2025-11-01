Language
    अलीगढ़ में 120 दुकानदारों के 4.50 लाख रुपये के कोर्ट चालान, सीज करने की चेतावनी

    By Gaurav Dubey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:40 AM (IST)

    अलीगढ़ नगर निगम ने शहर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और 120 दुकानदारों पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना गंदगी फैलाने, डस्टबिन न रखने और प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग करने के कारण लगाया गया। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि अगली बार उल्लंघन करने पर उनकी दुकानें सीज कर दी जाएंगी।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर की सड़कों पर गंदगी फैलाने व प्रतिबंधित पालीथिन रखने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने मालगोदाम, रेलवे रोड, महावीरगंज आदि क्षेत्रों में निरीक्षण किया।

    दुकानों के बाहर गंदगी फैलाने, दो डस्टबिन न रखने व प्रतिबंधित पालीथिन मिलने पर 120 दुकानदारों के 4.50 लाख रुपये के कोर्ट चालान काटे। ये जुर्माना दुकानदारों को भरना ही पड़ेगा। क्योंकि ये राशि संपत्ति कर के बिल में जुड़कर आएगी। कई दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया। अगली बार सुधार न मिलने पर दुकान सीज़ करने की चेतावनी भी दी। गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों से नाराजगी जताई।

    रेलवे रोड, अब्दुल करीम चौराहा, मालगोदाम में जैसे ही नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त राकेश यादव, प्रवर्तन दल पहुंचे। मालगोदाम पर मोटरसाइकिल एक्सेसरीज का काम करने वाले दुकान संचालकों को प्लास्टिक, कतरन व गंदगी फैलाने पर फटकारा। निरीक्षण की सूचना बाजारों में फैली तो कई दुकानदारों ने शटर गिराने शुरू कर दिए।

    कुछ के उत्पाद दुकान के बाहर ही छूट गए। मगर वो बच न सके, उनके शटर खुलवाकर कार्रवाई की गई। टीम महावीरगंज पहुंची तो दो दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग व उत्पादों की बिक्री होती पाई गई। दोनों दुकानदारों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा कि अब उत्पाद जब्त करने व दुकान सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।