अलीगढ़ में 120 दुकानदारों के 4.50 लाख रुपये के कोर्ट चालान, सीज करने की चेतावनी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर की सड़कों पर गंदगी फैलाने व प्रतिबंधित पालीथिन रखने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने मालगोदाम, रेलवे रोड, महावीरगंज आदि क्षेत्रों में निरीक्षण किया।

दुकानों के बाहर गंदगी फैलाने, दो डस्टबिन न रखने व प्रतिबंधित पालीथिन मिलने पर 120 दुकानदारों के 4.50 लाख रुपये के कोर्ट चालान काटे। ये जुर्माना दुकानदारों को भरना ही पड़ेगा। क्योंकि ये राशि संपत्ति कर के बिल में जुड़कर आएगी। कई दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया। अगली बार सुधार न मिलने पर दुकान सीज़ करने की चेतावनी भी दी। गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों से नाराजगी जताई।

रेलवे रोड, अब्दुल करीम चौराहा, मालगोदाम में जैसे ही नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त राकेश यादव, प्रवर्तन दल पहुंचे। मालगोदाम पर मोटरसाइकिल एक्सेसरीज का काम करने वाले दुकान संचालकों को प्लास्टिक, कतरन व गंदगी फैलाने पर फटकारा। निरीक्षण की सूचना बाजारों में फैली तो कई दुकानदारों ने शटर गिराने शुरू कर दिए।