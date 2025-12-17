Language
    Aligarh Crime: बच्चों को रुमाल में सुंघाकर लगाते थे नशे की लत, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने किए तीन गिरफ्तार

    By Santosh Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:27 PM (IST)

    अलीगढ़ में, बच्चों और युवाओं को नशीली दवाओं के जाल में फंसाने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने बन ...और पढ़ें

    एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा गिरफ्तार आरोपी।

    जासं, अलीगढ़। बच्चों और नवयुवकों को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले गिरोह के विरुद्ध पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। बन्नादेवी क्षेत्र में यह कार्रवाई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHT) टीम द्वारा की गई। अवैध नशीला सोल्यूशन भी बरामद किया है।

    पुलिस ने तीनों के खिलाफ जान लेवा हमले का मुकदमा पंजीकृत किया है। एएचटी इंस्पेक्टर एकता सिंह के अनुसार टीम ने तीन ऐसे आरोपितों को पकड़ा, जो सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों और नवयुवकों को नशीला सोल्यूशन बेचकर उन्हें नशे की लत लगाने का काम कर रहे थे।

    गिरफ्तार आरोपितों में कोतवाली नगर क्षेत्र के मुल्लापाड़ा भुजपुरा कोल निवासी अबरार, बन्नादेवी क्षेत्र के सराय रहमान कंजड़ वाली गली निवासी शारिक और रेलवे स्टेशन सीमा फाटक के पास रहने वाला दीपक शामिल है। उनसे अवैध नशीला सोल्यूशन और रुमाल बरामद किए हैं, जिनका उपयोग नशा कराने के लिए किया जाता था।

    इंस्पेक्टर ने बताया तीनों आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

     

    बस स्टैंड पर नशा करते मिले आठ बच्चे


    एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHT) थाना टीम ने गांधी पार्क बस स्टैंड पर नशा करते हुए आठ बच्चों को रेस्क्यू किया। टीम को बच्चों की संदिग्ध गतिविधियों पर शक हुआ, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि बच्चे बिना किसी अभिभावक के वहां मौजूद थे और उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था।

    विधिक प्रक्रिया के तहत बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया। बच्चों की काउंसलिंग कर उन्हें नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। सीडब्ल्यूसी के निर्देश पर सभी बच्चों को सेवियो नवजीवन बालभवन, तालानगरी भेज दिया गया है, जहां उनके पुनर्वास, शिक्षा और समुचित देखभाल की व्यवस्था की जाएगी।

    इंस्पेक्टर एकता सिंह ने बताया कि टीम का उद्देश्य बच्चों को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित माहौल और शिक्षा से जोड़ना है, ताकि उनका भविष्य संवारा जा सके।