जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जमालपुर नाले पर अवैध तरीके से बनाए गए दो-तीन मंजिला मकानों पर सोमवार को नगर निगम का बुलडोजर चला। नगर निगम की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर बलपूर्वक कार्रवाई करते हुए 21 भवनों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में दिनभर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

निगम की टीम ने पैमाइश करते हुए अतिक्रमणों पर लाल निशान भी लगाए। इनको खुद हटा लेने की चेतावनी भी दी। अन्यथा नगर निगम फिर कार्रवाई करेगा। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव, प्रवर्तन दल व पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। इसके अलावा तस्वीर महल चौराहा से नौरंगीलाल राजकीय इंटर कालेज तक अस्थायी अतिक्रमणों को भी ढहाया गया। अस्थायी अतिक्रमणों को ढहाया, 22,500 रुपये जुर्माना वसूल किया जमालपुर नाला के पास अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा ये कदम उठाया गया है। पिछले दिनों नगर आयुक्त द्वारा जमालपुर नाले व आस-पास के क्षेत्र में निरीक्षण किया गया था। इसमें स्थानीय पार्षद व नागरिकों द्वारा नाले पर स्थायी निर्माण कर कब्जा किए जाने की शिकायत की गई थी।

नाला के ऊपर बने मकानों को खुद हटाने का नोटिस भी दिया गया नगर आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में टीम भेजकर पैमाइश कराई गई व अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिया गया था। 21 भवनों के अतिक्रमण चिह्नित कर उसे खुद हटाने के लिए बोला गया था। मगर किसी ने कदम आगे नहीं बढ़ाए। तब सोमवार को नगर निगम ने पुलिस के सथ मिलकर बलपूर्वक अतिक्रमण ढहाने का काम किया है। बताया कि तस्वीर महल रोड पर सोमवार को अतिक्रमण व गंदगी करने वालों पर भी नगर निगम ने कार्रवाई की। फुटपाथ किनारे काउंटर, ढकेल व तिरपाल लगाकर अतिक्रमण करने वालों पर 22,500 रुपये जुर्माना लगाया गया।