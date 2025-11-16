Language
    अलीगढ़ में संपत्ति कर बकाया पर निगम की बड़ी कार्रवाई, बड़े बकायेदारों के भवन किए सील

    By Gaurav Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:53 AM (IST)

    अलीगढ़ नगर निगम ने संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसा। मैरिस रोड और अमीर निशा बाजार में कार्रवाई करते हुए दो भवनों को सील कर दिया गया। कुछ बकायेदारों ने आंशिक भुगतान किया, जबकि अन्य को अंतिम चेतावनी दी गई। प्रभारी कर निर्धारण अधिकारी आरके कमल के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, जिसमें बकाया राशि जमा न करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए।

    बकायेदार के भवन पर सील लगाते कर्मचारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगर निगम गृहकर विभाग की टीम ने शनिवार को मैरिस रोड व अमीर निशा बाजार में संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई की। कार्रवाई में दो भवनों को सील कर दिया गया। वहीं दो बकायेदारों से कर की राशि जमा कराई गई। जिन्होंने आधी या उससे अधिक राशि जमा की उनको चेतावनी देकर छोड़ा गया है। कहा गया है कि जल्द से जल्द नगर निगम में पूरे कर की राशि को जमा कराएं, अन्यथा की स्थिति में सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

    नगर निगम गृहकर विभाग की टीम ने दो बड़े बकायेदारों से जमा कराया कर



    प्रभारी कर निर्धारण अधिकारी आरके कमल के निर्देशन में टीम ने कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि सागर अरोरा, मैरिस रोड पर करीब 3.90 लाख रुपया संपत्ति कर का बकाया था। टीम भवन सील करने पहुंची तो इनकी ओर से 2.12 लाख रुपये जमा कराए गए। बाकी राशि कुछ दिनों में भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है।

    मैरिस रोड निवासी अंकित पालीवाल पर लगभग 1.32 लाख रुपये संपत्ति कर बकाया था। इन्होंने पूरी राशि जमा कराई। इसके बाद टीम अमीर निशा दोदपुर पहुंची। यहां अनवार जमाल के भवना को सील कर दिया गया। इनके ऊपर लगभग 1.61 लाख रुपये कर बकाया है। सुखराम सिंह मैरिस रोड पर 61 हजार रुपये कर बकाया है, इनके भवन को भी सील कर दिया गया है।

    प्रभारी कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर पहले तीन-तीन नोटिस भेजे जा चुके हैं। मगर बकायेदारों द्वारा कोई कदम न उठाने पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है।