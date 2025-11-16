अलीगढ़ में संपत्ति कर बकाया पर निगम की बड़ी कार्रवाई, बड़े बकायेदारों के भवन किए सील

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगर निगम गृहकर विभाग की टीम ने शनिवार को मैरिस रोड व अमीर निशा बाजार में संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई की। कार्रवाई में दो भवनों को सील कर दिया गया। वहीं दो बकायेदारों से कर की राशि जमा कराई गई। जिन्होंने आधी या उससे अधिक राशि जमा की उनको चेतावनी देकर छोड़ा गया है। कहा गया है कि जल्द से जल्द नगर निगम में पूरे कर की राशि को जमा कराएं, अन्यथा की स्थिति में सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।





विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर निगम गृहकर विभाग की टीम ने दो बड़े बकायेदारों से जमा कराया कर



प्रभारी कर निर्धारण अधिकारी आरके कमल के निर्देशन में टीम ने कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि सागर अरोरा, मैरिस रोड पर करीब 3.90 लाख रुपया संपत्ति कर का बकाया था। टीम भवन सील करने पहुंची तो इनकी ओर से 2.12 लाख रुपये जमा कराए गए। बाकी राशि कुछ दिनों में भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है।

मैरिस रोड निवासी अंकित पालीवाल पर लगभग 1.32 लाख रुपये संपत्ति कर बकाया था। इन्होंने पूरी राशि जमा कराई। इसके बाद टीम अमीर निशा दोदपुर पहुंची। यहां अनवार जमाल के भवना को सील कर दिया गया। इनके ऊपर लगभग 1.61 लाख रुपये कर बकाया है। सुखराम सिंह मैरिस रोड पर 61 हजार रुपये कर बकाया है, इनके भवन को भी सील कर दिया गया है।