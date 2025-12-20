अलीगढ़ से लखनऊ-बरेली के लिए AC बस सेवा शुरू, नोट करिए रूट का किराया और टाइमिंग

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। लखनऊ व बरेली के लिए शुक्रवार से दो एसी बसें शुरू हो गईं। मसूदाबाद बस स्टैंड पर आयोजित समारोह में शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा व कोल विधायक अनिल पाराशर ने हरी झंडी दिखाकर बसों को अलग- अलग रूट पर रवाना किया।

शहर व कोल विधायकों ने दिखाई हरी झंडी परिवहन निगम के अलीगढ़ परिक्षेत्र में करीब 728 के करीब बसें हैं। इसमें शुक्रवार को दो एसी बसें बढ़ गईं। बरेली के लिए यह बस सुबह छह बजे रवाना होगी। अलीगढ़ से बरेली की दूरी लगभग 195 किलोमीटर है। निगम ने इसका किराया 345 रुपये निर्धारित किया है। इसके अलावा दूसरी बस लखनऊ के लिए शाम छह बजे से चलेगी। यह बस सिकंदराराऊ, एटा, छिबरामऊ होते हुए लखनऊ जाएगी।