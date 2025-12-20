अलीगढ़ से लखनऊ-बरेली के लिए AC बस सेवा शुरू, नोट करिए रूट का किराया और टाइमिंग
अलीगढ़ से लखनऊ और बरेली के लिए शुक्रवार से एसी बसें शुरू हो गई हैं। शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा व कोल विधायक अनिल पाराशर ने मसूदाबाद बस स्टैंड से बसो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। लखनऊ व बरेली के लिए शुक्रवार से दो एसी बसें शुरू हो गईं। मसूदाबाद बस स्टैंड पर आयोजित समारोह में शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा व कोल विधायक अनिल पाराशर ने हरी झंडी दिखाकर बसों को अलग- अलग रूट पर रवाना किया।
शहर व कोल विधायकों ने दिखाई हरी झंडी
परिवहन निगम के अलीगढ़ परिक्षेत्र में करीब 728 के करीब बसें हैं। इसमें शुक्रवार को दो एसी बसें बढ़ गईं। बरेली के लिए यह बस सुबह छह बजे रवाना होगी। अलीगढ़ से बरेली की दूरी लगभग 195 किलोमीटर है। निगम ने इसका किराया 345 रुपये निर्धारित किया है। इसके अलावा दूसरी बस लखनऊ के लिए शाम छह बजे से चलेगी। यह बस सिकंदराराऊ, एटा, छिबरामऊ होते हुए लखनऊ जाएगी।
ये है किराया
इसका किराया 821 रुपये तय किया गया है। लखनऊ रूट के लिए जिले से कुल चार एसी बसों का संचालन किया जा रहा है। क्षेत्रीय प्रबंधक सतेंद्र वर्मा ने बताया कि दो एसी बसों के मिलने से यात्रियों काे बेहतर सुविधा मिलेगी। बरेली रूट पर एसी बस नहीं थी। इस रूट की पहली एसी बस है।
