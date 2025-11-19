यूपी के इस शहर में 10 करोड़ ₹ से बनेगा दो मंजिला आधुनिक बरात घर, गरीबों के विवाह आयोजन में मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगर निगम के पहले आधुनिक व भव्य बारात घर के निर्माण कार्य का मंगलवार को शिलान्यास कर दिया गया। करीब 10.11 करोड़ रुपये की लागत से मथुरा रोड स्थित पंप स्टेशन के निकट बनने वाला यह दो मंजिला बारात घर मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत तैयार किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिलान्यास कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, मेयर प्रशांत सिंघल व नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की। इसके बन जाने से गरीब, दिव्यांग व कमजोर वर्ग के लोगों को विवाह, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित व आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। अगले वर्ष तक यह बनकर तैयार होगा।

मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत रखी गई नींव निर्माण स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने विधिविधान के साथ पूजा-अर्चना की। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि परियोजना को 18 मार्च 2025 को स्वीकृति मिली थी। अब इसे 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। कुल 1891 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्रस्तावित यह भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। उन्होंने बताया कि प्रथम तल पर अटैच बाथरूमों सहित नौ कमरे व दो डारमिटरी बनेंगी। द्वितीय तल पर एक हाल, दो स्टोर रूम, घरेलू व फायर टैंक समेत कुल 150 वर्गमीटर क्षेत्र का निर्माण प्रस्तावित है।

सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा यह बरातघर

नगर आयुक्त ने बताया, कि परिसर में 85 वर्गमीटर का गेस्ट रूम, गार्ड रूम, शौचालय व मीटर रूम भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बारात घर नगर निगम क्षेत्र का पहला आधुनिक भवन होगा। सुविधाओं के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा व सर्वोत्तम बारात घर बनने जा रहा है।

मेयर प्रशांत सिंघल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य नयी मिसाल कायम कर रहे हैं। यह बारात घर नागरिकों के लिए दी जा रही सुविधाओं में एक बड़ा सुधार साबित होगा।