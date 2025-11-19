Language
    यूपी के इस शहर में 10 करोड़ ₹ से बनेगा दो मंजिला आधुनिक बरात घर, गरीबों के विवाह आयोजन में मिलेगी सुविधा

    By Surjeet Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:48 AM (IST)

    अलीगढ़ में मथुरा रोड पर 10.11 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक बारात घर का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत बनने वाले इस दो मंजिला बारात घर का शिलान्यास किया गया। इसमें गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विवाह आदि के आयोजन की सुविधा होगी। 1891 वर्गमीटर में बनने वाले इस बारात घर में आधुनिक सुविधाएं होंगी और इसे 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगर निगम के पहले आधुनिक व भव्य बारात घर के निर्माण कार्य का मंगलवार को शिलान्यास कर दिया गया। करीब 10.11 करोड़ रुपये की लागत से मथुरा रोड स्थित पंप स्टेशन के निकट बनने वाला यह दो मंजिला बारात घर मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत तैयार किया जाएगा।

    शिलान्यास कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, मेयर प्रशांत सिंघल व नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की। इसके बन जाने से गरीब, दिव्यांग व कमजोर वर्ग के लोगों को विवाह, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित व आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। अगले वर्ष तक यह बनकर तैयार होगा।

     

    मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत रखी गई नींव

     

    निर्माण स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने विधिविधान के साथ पूजा-अर्चना की। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि परियोजना को 18 मार्च 2025 को स्वीकृति मिली थी। अब इसे 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। कुल 1891 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्रस्तावित यह भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। उन्होंने बताया कि प्रथम तल पर अटैच बाथरूमों सहित नौ कमरे व दो डारमिटरी बनेंगी। द्वितीय तल पर एक हाल, दो स्टोर रूम, घरेलू व फायर टैंक समेत कुल 150 वर्गमीटर क्षेत्र का निर्माण प्रस्तावित है।

     

    सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा यह बरातघर

     


    नगर आयुक्त ने बताया, कि परिसर में 85 वर्गमीटर का गेस्ट रूम, गार्ड रूम, शौचालय व मीटर रूम भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बारात घर नगर निगम क्षेत्र का पहला आधुनिक भवन होगा। सुविधाओं के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा व सर्वोत्तम बारात घर बनने जा रहा है।

    मेयर प्रशांत सिंघल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य नयी मिसाल कायम कर रहे हैं। यह बारात घर नागरिकों के लिए दी जा रही सुविधाओं में एक बड़ा सुधार साबित होगा।

    जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। यह परियोजना उसी कड़ी का हिस्सा है।

     

    यह होंगी बरातघर में विशेष सुविधाएं

     

    • 150 लोगों की क्षमता वाला बड़ा मैरिज हाल
    • 02 अटैच शौचालयों वाला विश्राम कक्ष
    • एक कार्यालय व पैंट्री सहित रसोईघर
    • प्रवेश लाबी व डाइनिंग हाल

     

    इस मौके पर पार्षद हाफिज अब्बासी, आसिफ अल्वी, मुख्य अभियंता वीके सिंह, अधिशासी अभियंता बिजेंद्र पाल सिंह, प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी रामानंद त्यागी मौजूद रहे।