Aligarh Accidnet: ट्रैक्टर से टकराकर खाई में पलटी बस, मची चीखपुकार; फर्रुखाबाद जा रहे थे सत्संगी
दिल्ली-कानपुर हाईवे पर गोपी के पास एक स्लीपर बस ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराकर खाई में पलट गई। बस फर्रुखाबाद से दिल्ली सत्संग में शामिल होने के बाद लौट रही थी। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण टीम, अलीगढ़/अकराबाद। नेशनल हाईवे पर गोपी के निकट तेज रफ्तार स्लीपर बस सामने आए ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद डिवाइडर पार कर सड़क के दूसरी ओर जाकर खाई में पलट गई। गनीमत रही कि इस दौरान सामने से कोई वाहन नहीं आया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसे में घायल एक महिला व ट्रैक्टर चालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल अलीगढ़ भेजा गया है। बस चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया।
आधा दर्जन से अधिक लोग घायल कोई हताहत नहीं
बस के कंडक्टर राजू पुत्र सोनपालसिंह निवासी शांति नगर एटा ने बताया है कि बस जनपद फर्रुखाबाद के कंपिल से 62 यात्रियों को लेकर सात नंवबर को दिल्ली गई थी। जहां से सभी लोग बाबा बागेश्वर धाम के सतसंग में शामिल होने के बाद वापस अपने घर जा रहे थे।
बस दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रही थी।
बस जैसे ही अकराबाद क्षेत्र में दिल्ली कानपुर हाईवे पर गांव हरीपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंची तभी अचानक सामने ट्रैक्टर ट्रॉली निकली। बस उससे टकराने के बाद बुरी तरह अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी ओर जाकर खाई में पलट गई। हादसा होते ही बस में बैठे यात्रियों में चीखपुकार मच गई। हादसे की सूचना पर इंस्पेक्टर क्राइम रणजीत सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। और घायलों को बस से निकलवा कर एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी भेजा।
लोगों को अस्पताल भेजा
जहां से मीना देवी पत्नी बसंत कुमार निवासी जनपद एटा व ट्रैक्टर चालक पुष्पेंद्र सिंह निवासी शंकरपुर थाना हसायन हाथरस को गंभीर हालत में मैडिकल कलेज भेजा गया है, अन्य घायलों में वेद राम, कौशल्या देवी, कामता प्रसाद, लालाराम, खेमकरन, जमानथरी, शेर सिंह और कर्मवीर सिंह सहित करीब आधा दर्जन लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
