Aligarh Accidnet: ट्रैक्टर से टकराकर खाई में पलटी बस, मची चीखपुकार; फर्रुखाबाद जा रहे थे सत्संगी

जागरण टीम, अलीगढ़/अकराबाद। नेशनल हाईवे पर गोपी के निकट तेज रफ्तार स्लीपर बस सामने आए ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद डिवाइडर पार कर सड़क के दूसरी ओर जाकर खाई में पलट गई। गनीमत रही कि इस दौरान सामने से कोई वाहन नहीं आया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसे में घायल एक महिला व ट्रैक्टर चालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल अलीगढ़ भेजा गया है। बस चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया।

आधा दर्जन से अधिक लोग घायल कोई हताहत नहीं



बस के कंडक्टर राजू पुत्र सोनपालसिंह निवासी शांति नगर एटा ने बताया है कि बस जनपद फर्रुखाबाद के कंपिल से 62 यात्रियों को लेकर सात नंवबर को दिल्ली गई थी। जहां से सभी लोग बाबा बागेश्वर धाम के सतसंग में शामिल होने के बाद वापस अपने घर जा रहे थे।

बस दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रही थी। बस जैसे ही अकराबाद क्षेत्र में दिल्ली कानपुर हाईवे पर गांव हरीपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंची तभी अचानक सामने ट्रैक्टर ट्रॉली निकली। बस उससे टकराने के बाद बुरी तरह अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी ओर जाकर खाई में पलट गई। हादसा होते ही बस में बैठे यात्रियों में चीखपुकार मच गई। हादसे की सूचना पर इंस्पेक्टर क्राइम रणजीत सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। और घायलों को बस से निकलवा कर एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी भेजा।