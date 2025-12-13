Language
    अलीगढ़ में रसोई में फटा सिलेंडर, कमरे में सो रहे दो बच्चे फंसे, पड़ोसियों ने जान पर खेलकर निकाला बाहर

    By Manish Tiwari Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:42 AM (IST)

    सिलेंडर फटने से एक घर में आग लग गई, जिसमें कमरे में सो रहे दो बच्चे फंस गए। पड़ोसियों की बहादुरी से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अग् ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक फोटो।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सिलेंडर फटने से एक घर में तेज ब्लास्ट के साथ आग लग गई। पड़ोसियों की हिम्मत की वजह से बड़ी अनहोनी को बचा लिया गया। इस घटना के दौरान कमरे में सो रहे दो बच्चे फंस गए थे। पड़ाेसियों ने बहादुरी दिखाकर आगजनी के बीच दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अग्निशमन वाहन के पहुंचने के बाद आग को करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद बुझाया जा सका।

    देहलीगेट क्षेत्र के एडीए कालोनी के पास शांति निकेतन में खालिद का का दो मंजिला घर है। ग्राउंड फ्लोर पर किरायेदार और ऊपर उनका परिवार रहता है। वह दिल्ली की एक मावा फैक्ट्री में काम करते हैं। उनकी पत्नी रानी घर पर अायीं अपनी बहन रुकैया व आसिया और अपने बेटे मोहम्मद के साथ बाजार खरीदारी को गई थीं। घर पर छोटा बेटा अहमद व बेटी हूरैन सो रहे थे।

    रसोई में रखा सिलेंडर तेज धमाके साथ फटा

    दोपहर करीब पौने तीन बजे रसोई में रखा सिलेंडर तेज धमाके साथ फटा और घर में कपड़े और इलेक्ट्रोनिक सामान व अन्य जल गए। धमक इतनी तेज थी कि आसपास की दीवारें भी हिल गईं और मकान की दीवार में भी दरारें आ गईं। पड़ोसी दानिश शकील व किराये पर रहीं महिला आगजनी के दौरान कमरे में घुस गए। धुएं के चलते नजर नहीं आने पर टटोलते हुए बच्चों को उठाकर बाहर ले आए।

    अग्निशमन विभाग की एक बड़ी व एक छोटी गाड़ी भी पहुंच गई। दमकल स्टाफ का भी सहयोग किया और करीब एक घंटे में आग को पूरी तरह शांत कर लिया गया। हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन सामान जलकर राख हो गया। एफएसओ संजीव कुमार ने बताया कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। जांच की जा रही है।