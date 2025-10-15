दीवाली पर लंबे रूट के लिए चलेंगी 200 स्पेशल बसें, UP रोडवेज ने कैंसिल कीं चालक-परिचालकों की छुट्टियां

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दीपावली पर रोडवेज की विशेष 200 बसें चलेंगी। इनका संचालन 18 अक्टूबर से होगा। विशेष बसों को दिल्ली से लंबे रूट पर चलाया जाएगा। बसों के संचालन में असुविधा न हो, इसके लिए चालक-परिचालकों के लिए अवकाश पर रोक लगा दी गई है।

दीपावली और छठ में लोग नहीं होंगे परेशान दीपावली और छठ पर यात्रियों को यात्रा के दौरान परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन निगम ने 30 अक्टूबर तक विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया है। बसों का संचालन आनंद विहार से कायमगंज, फर्रूखाबाद, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर आदि लंबे रूट पर होगा।