    दीवाली पर लंबे रूट के लिए चलेंगी 200 स्पेशल बसें, UP रोडवेज ने कैंसिल कीं चालक-परिचालकों की छुट्टियां

    By Sandeep Saxena Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:49 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश रोडवेज दिवाली के अवसर पर लंबी दूरी के यात्रियों के लिए 200 विशेष बसें चलाएगा। त्योहार के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए, रोडवेज ने चालक और परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यह निर्णय यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। 

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दीपावली पर रोडवेज की विशेष 200 बसें चलेंगी। इनका संचालन 18 अक्टूबर से होगा। विशेष बसों को दिल्ली से लंबे रूट पर चलाया जाएगा। बसों के संचालन में असुविधा न हो, इसके लिए चालक-परिचालकों के लिए अवकाश पर रोक लगा दी गई है।

    दीपावली और छठ में लोग नहीं होंगे परेशान

    दीपावली और छठ पर यात्रियों को यात्रा के दौरान परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन निगम ने 30 अक्टूबर तक विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया है। बसों का संचालन आनंद विहार से कायमगंज, फर्रूखाबाद, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर आदि लंबे रूट पर होगा।

    परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि दीपावली व छठ पूजा को लेकर चालक-परिचालक समेत कार्मिकों के साप्ताहिक अवकाशों पर रोक लगा दी है। चालक-परिचालक द्वारा 3,900 किलोमीटर पूरे करने पर पांच हजार 850 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। 13 दिन तक लगातार ड्यूटी करने पर कार्मिकों को एक मुश्त 2,100 रुपये दिए जाएंगे।