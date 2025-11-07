पेट्रोल पंप के पास सरसों के खेत में मिला युवक का कंकाल, 14 दिन से था लापता

संवाद सूत्र, कागारौल। आगरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास सरसों के खेत में शुक्रवार दोपहर दो बजे युवक का नर कंकाल मिला। खेत में पानी दे रहे एक किसान ने कंकाल देख इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी अंकुर मलिक फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और कंकाल को कब्जे में लिया।

मृतक की शिनाख्त गढ़मुक्खा निवासी 30 वर्षीय जगदीश वैष्णव पुत्र जानकी प्रसाद के रूप में हुई। शव की शिनाख्त मां कुंती देवी ने कपड़े, चप्पल और मोबाइल के आधार पर की। बताया कि जगदीश दिल्ली की एक कंपनी में काम करते थे। छह माह पूर्व घर आए थे। 24 अक्टूबर को खाना खाने के बाद की दोपहर 1:30 बजे घर से निकले थे।

उन्हें आखिरी बार किरावली रोड पर ठेका के पास सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था। स्वजन ने 28 अक्टूबर को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। घटना की जानकारी पर पत्नी बृजेश देवी बेहोश हो गईं। जगदीश की बेटी गौर एक वर्ष की है।