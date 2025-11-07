पेट्रोल पंप के पास सरसों के खेत में मिला युवक का कंकाल, 14 दिन से था लापता
आगरा रोड पर एक सरसों के खेत में युवक का कंकाल मिला, जिसकी पहचान जगदीश वैष्णव के रूप में हुई। वह 24 अक्टूबर से लापता थे। परिजनों ने कपड़ों और मोबाइल से शिनाख्त की। पुलिस जांच कर रही है, और परिजनों ने किसी पर शक नहीं जताया है।
संवाद सूत्र, कागारौल। आगरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास सरसों के खेत में शुक्रवार दोपहर दो बजे युवक का नर कंकाल मिला। खेत में पानी दे रहे एक किसान ने कंकाल देख इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी अंकुर मलिक फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और कंकाल को कब्जे में लिया।
मृतक की शिनाख्त गढ़मुक्खा निवासी 30 वर्षीय जगदीश वैष्णव पुत्र जानकी प्रसाद के रूप में हुई। शव की शिनाख्त मां कुंती देवी ने कपड़े, चप्पल और मोबाइल के आधार पर की। बताया कि जगदीश दिल्ली की एक कंपनी में काम करते थे। छह माह पूर्व घर आए थे। 24 अक्टूबर को खाना खाने के बाद की दोपहर 1:30 बजे घर से निकले थे।
उन्हें आखिरी बार किरावली रोड पर ठेका के पास सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था। स्वजन ने 28 अक्टूबर को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। घटना की जानकारी पर पत्नी बृजेश देवी बेहोश हो गईं। जगदीश की बेटी गौर एक वर्ष की है।
जगदीश के पिता का पांच वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। जगदीश ही इकलौते कमाऊ थे। थाना प्रभारी ने बताया कि जगदीश की हड्डियां खेत में दूर तक बिखरी हुई मिलीं। कंकाल के पास से 50 रुपये और मोबाइल मिला। उन्होंने कहा कि स्वजन ने किसी पर शक नहीं जताया है। संभव है कि खेत में ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और जानवर शव नोच ले गए हों। मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।